بكين تجري مناورات "استعداد قتالي" في بحر جنوب الصين

أجرى الجيش الصيني دوريات "استعداد قتالي" في المياه الإقليمية والمجال الجوي لجزيرة "هوانجيان داو" والمناطق البحرية والجوية المحيطة بها في بحر جنوب الصين.

وفي بيان لها اليوم السبت، قالت قيادة المنطقة الجنوبية بجيش التحرير الشعبي الصيني إنها منذ بداية يناير/كانون الثاني الجاري، قامت بتنظيم قوات بحرية وجوية لتعزيز الدوريات واليقظة في المياه والمجال الجوي حول مياه "هوانجيان داو" الإقليمية، "وتصدت بحزم للتعديات والأعمال الاستفزازية من دول في المنطقة".

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن القيادة قولها إن الهدف من هذه الخطوة كان حماية سيادة الصين وأمنها بحزم، وتعزيز السلام والاستقرار في منطقة بحر جنوب الصين.

وقالت القيادة الجنوبية للجيش الصيني إن الصين أجرت دوريات استطلاع ‍بحرية وجوية حول منطقة سكاربورو شول في بحر الصين الجنوبي ‌اليوم.

وتقع المنطقة ضمن المنطقة ‌الاقتصادية ‌الخالصة للفلبين، لكن الصين تزعم أيضا أنها ‌جزء من أراضيها.