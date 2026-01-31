أخبار|الصين

بكين تجري مناورات "استعداد قتالي" في بحر جنوب الصين

FILE PHOTO: An aerial view of a China Coast Guard ship navigating near the disputed Scarborough Shoal, as Philippine Coast Guard aircraft carrying journalists patrols the area, days after two Chinese vessels collided in the area while allegedly trying to block a Philippine supply mission, in the South China Sea, August 13, 2025. REUTERS/Adrian Portugal/File Photo
سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني تبحر بالقرب من شعاب سكاربورو المتنازع عليها في بحر جنوب الصين (رويترزـ أرشيف)
Published On 31/1/2026
|
آخر تحديث: 09:59 (توقيت مكة)

حفظ

أجرى الجيش الصيني دوريات "استعداد قتالي" في المياه الإقليمية والمجال الجوي لجزيرة "هوانجيان داو" والمناطق البحرية والجوية المحيطة بها في بحر جنوب الصين.

وفي بيان لها اليوم السبت، قالت قيادة المنطقة الجنوبية بجيش التحرير الشعبي الصيني إنها منذ بداية يناير/كانون الثاني الجاري، قامت بتنظيم قوات بحرية وجوية لتعزيز الدوريات واليقظة في المياه والمجال الجوي حول مياه "هوانجيان داو" الإقليمية، "وتصدت بحزم للتعديات والأعمال الاستفزازية من دول في المنطقة".

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن القيادة قولها إن الهدف من هذه الخطوة كان حماية سيادة الصين وأمنها بحزم، وتعزيز السلام والاستقرار في منطقة بحر جنوب الصين.

وقالت القيادة الجنوبية للجيش الصيني إن الصين أجرت دوريات استطلاع ‍بحرية وجوية حول منطقة سكاربورو شول في بحر الصين الجنوبي ‌اليوم.

وتقع المنطقة ضمن المنطقة ‌الاقتصادية ‌الخالصة للفلبين، لكن الصين تزعم أيضا أنها ‌جزء من أراضيها.

المصدر: وكالات

إعلان