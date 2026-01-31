"باتمان" يقتحم مجلس مدينة بكاليفورنيا احتجاجا على سياسات الهجرة

شهد اجتماع لمجلس مدينة سانتا كلارا في ولاية كاليفورنيا الأمريكية واقعة لافتة، بعدما ظهر رجل مرتديا زي شخصية "باتمان" الشهيرة، مستغلا الوقت المخصص لمداخلات الجمهور لتوجيه رسالة احتجاجية ضد سياسات الهجرة في المدينة.

وطالب الرجل، الذي قدّم نفسه بزي البطل الخيالي المعروف بمحاربة الجريمة والدفاع عن العدالة، مجلس المدينة بعدم تقديم أي دعم لعملاء إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية "آيس"، مؤكدا رفضه تخصيص موارد المدينة أو مؤسساتها للتعاون مع هذه الإدارة.

ويأتي هذا التحرك الاحتجاجي في ظل تصعيد تقوده إدارة الهجرة والجمارك ضد المهاجرين غير النظاميين في الولايات المتحدة، ضمن حملة موسّعة تنفيذا لقرارات أصدرها الرئيس دونالد ترمب، الأمر الذي أشعل موجة احتجاجات في عدد من الولايات.

وتُعَد ولاية مينيسوتا في الغرب الوسط الأمريكي من أبرز المناطق التي شهدت مؤخرا احتجاجات واسعة رفضا لسياسات الترحيل والتشديد على المهاجرين، في وقت تتزايد فيه الانتقادات الموجهة للإدارة الأمريكية بشأن تداعيات هذه الإجراءات على المجتمعات المحلية وحقوق الإنسان.