المالكي يبحث مع القائم بالأعمال الأمريكي مسار الحكومة العراقية المقبلة

التقى رئيس الوزراء العراقي الأسبق وزعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، الجمعة، القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة لدى بغداد جوشوا هاريس، على وقع توترات بشأن مسار تشكيل الحكومة العراقية المقبلة واحتمال ترؤس المالكي لها.

وقال ائتلاف دولة القانون، في بيان، إن الطرفين بحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

كما بحثا المشاورات الجارية بين القوى السياسية نحو تشكيل رئاستي الجمهورية والوزراء، ورؤية الإطار التنسيقي الجامع للقوى الشيعية لمسار الحكومة المقبلة، وفق البيان.

والأربعاء، عبّر المالكي عن رفضه لما وصفه بـ"التدخل الأمريكي السافر" في الشؤون الداخلية للعراق، معتبرا إياه انتهاكا لسيادة البلاد، وذلك تعليقا على تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من عودة زعيم ائتلاف دولة القانون إلى رئاسة الحكومة.

وقال المالكي، في منشور عبر منصة إكس، إن التدخل الأمريكي في مسار تشكيل الحكومة العراقية "مخالف للنظام الديمقراطي بعد عام 2003″، وعدّه تعديا على قرار تحالف "الإطار التنسيقي" باختيار مرشحه لمنصب رئيس الوزراء.

وكان ترمب كتب على منصة "تروث سوشيال": "أسمع أن العراق قد يرتكب خطأ كبيرا بإعادة انتخاب نوري المالكي رئيسا للوزراء"، مضيفا أن "فترة حكم المالكي السابقة أدت إلى الفقر والفوضى، ولا ينبغي تكرار ذلك".

وكان تحالف "الإطار التنسيقي"، وهو أكبر تحالف سياسي شيعي في العراق، قد أعلن السبت ترشيح المالكي لتولي المنصب.

وحدد البرلمان العراقي غدا الأحد موعدا لانتخاب رئيس جديد للبلاد.

وبحسب القانون، فإن لرئيس الجمهورية بعد انتخابه مهلة 15 يوما لتكليف نوري المالكي بتشكيل الحكومة باعتباره مرشح الكتلة الأكبر حتى الآن.

وكان المالكي قد تولى رئاسة الوزراء لدورتين متتاليتين بين 2006 و2014، قبل أن يخلفه حيدر العبادي، وشهدت فترة حكمه تحديات أمنية كبيرة، خصوصا مع صعود تنظيم الدولة وسيطرته على نحو ثلث مساحة البلاد، قبل إعلان بغداد النصر عليه عام 2017.