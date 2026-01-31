الشيوخ الأمريكي يقر حزمة إنفاق والحكومة تتجه إلى إغلاق جزئي

أقر مجلس الشيوخ حزمة إنفاق في الوقت الذي تتجه فيه الحكومة الأمريكية نحو إغلاق جزئي يوم الجمعة، إذ بدا من المستبعد أن يوافق الكونغرس على اتفاق يضمن استمرار تمويل كثير من القطاعات بعد الموعد النهائي المحدد له منتصف الليل.

وبعد ساعات من التأخير، أقر مجلس الشيوخ حزمة الإنفاق بأغلبية 71 صوتا مقابل 29، بتأييد من الحزبين. ‌

لكنّ مساعدا لقيادة الحزب الجمهوري قال لوكالة رويترز، بشرط عدم نشر اسمه، إن مجلس النواب ‌ليس له جلسات حاليا، ومن غير ‌المتوقع أن يناقش الإجراء حتى يوم الاثنين.

ويعني هذا أن الإغلاق شبه مؤكد أن يبدأ ‌في تمام الساعة 12:01 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة ‍يوم السبت (5:01 صباحا بتوقيت غرينتش)، لكنه قد ينتهي في مطلع الأسبوع المقبل عندما يصوّت مجلس النواب على اتفاق.

اتفاق مع ترمب

وأتى الاتفاق الذي أقره مجلس الشيوخ ثمرة اتفاق بين الرئيس دونالد ترمب والسيناتورات الديمقراطيين، الذين رفضوا اعتماد الميزانية المقترحة لوزارة الأمن الداخلي قبل تنفيذ إصلاحات في إدارة الهجرة والجمارك (آيس) بعد مقتل مواطنين أمريكيين اثنين برصاص عناصر أمن فدراليين في مدينة مينيابوليس شمالي البلاد.

جرى الاتفاق في النهاية على اعتماد 5 من الأقسام الستة لنص الميزانية، في حين سيخضع القسم المتعلّق بوزارة الأمن الداخلي لمزيد من المفاوضات خلال الأسبوعين المقبلين.

لكن بما أن النسخة المعتمدة في مجلس الشيوخ تختلف عن النسخة التي وافق عليها مجلس النواب سابقا، فسيتعيّن عرضها عليه مجددا قبل اعتماده النهائي المحتمل.

وليس من المؤكد أن يقبل مجلس النواب النسخة الجديدة التي صاغها مجلس الشيوخ.