الإعلام الحكومي بغزة يدعو الوسطاء للتحرّك العاجل لوقف التصعيد الإسرائيلي

حمّل مدير مكتب الإعلام الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن التصعيد الذي أوقع عشرات الشهداء والجرحى في الساعات الماضية، داعيا الوسطاء والدول الضامنة إلى التحرّك العاجل لوقف الخروقات التي يرتكبها الاحتلال.

كما حمّل الثوابتة -في تصريحات للجزيرة- الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مسؤولية الصمت تجاه ما وصفها بالجرائم المستمرة، مطالبا المجتمع الدولي بخطوات عملية توقف القتل اليومي في غزة.

وقال إن الجيش الإسرائيلي ارتكب أكثر من 1450 خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار منذ دخوله حيّز التنفيذ في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 500 فلسطيني وإصابة 1400 آخرين، إضافة إلى اعتقال نحو 50 مدنيا من داخل الأحياء السكنية.

وأشار مدير مكتب الإعلام الحكومي في غزة إلى أن طائرات الاحتلال قصفت فجر اليوم السبت خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي بمدينة خان يونس جنوبي القطاع، ما أدى إلى استشهاد 12 فلسطينيا، معظمهم من الأطفال والنساء والمسنين.

وقال الثوابتة إن الطائرات الحربية والمسيّرة الإسرائيلية لا تزال تحلّق بكثافة فوق قطاع غزة، وتنفذ غارات متواصلة على الأحياء السكنية وخيام النازحين، إلى جانب قصف مدفعي من الدبابات والزوارق الحربية، مضيفا أن هذا التصعيد يثبت أن هناك نية مبيتة لمواصلة الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.

انهيار صحي

وفي الجانب الصحي، حذر المسؤول الفلسطيني من انهيار شبه كامل للمنظومة الطبية مع خروج عشرات المستشفيات عن الخدمة، واستمرار إغلاق معبر رفح، ومنع إدخال المستشفيات الميدانية والطواقم الطبية، إضافة إلى حظر دخول أكثر من 400 صنف من الأدوية والمستلزمات العلاجية.

وكشف إسماعيل الثوابتة عن استمرار اعتقال أكثر من 200 من الكوادر الصحية داخل السجون الإسرائيلية، بينهم أطباء يتعرضون للتعذيب، مؤكدا أن استهداف القطاع الطبي جزء من سياسة ممنهجة للإبادة الجماعية.

إعلان

وشنت طائرات الاحتلال منذ فجر اليوم سلسلة من الغارات على منازل وخيام للنازحين في عدة مناطق في القطاع بينها خان يونس ومخيم المغازي، وقالت مصادر في مستشفيات غزة إن القصف أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 28 فلسطينيا وإصابة عشرات آخرين.

وحمّلت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسرائيل مسؤولية التصعيد المستمر، وحذرت -في بيان لها- من أن استمرار القتل واستهداف المدنيين يهدد بانهيار اتفاق وقف إطلاق النار بالكامل.