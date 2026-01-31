أخبار|اليمن

الأمم المتحدة تتهم الحوثيين بمصادرة ممتلكات لمكاتبها بصنعاء

سيارة دورية للشرطة متوقفة خارج مجمع الأمم المتحدة، عقب تقارير عن احتجاز موظفين أمميين من قبل الحوثيين، في صنعاء باليمن، 29 أكتوبر/تشرين الأول 2025
سيارة للشرطة خارج مجمع الأمم المتحدة عقب تقارير عن احتجاز موظفين أمميين من قِبَل الحوثيين في صنعاء أكتوبر/تشرين الأول الماضي (رويترز)
نددت الأمم المتحدة بقيام جماعة الحوثي بمصادرة معدات اتصالات ومركبات تابعة لها من عدد من مكاتبها غير المأهولة في العاصمة اليمنية صنعاء، معتبرة الخطوة تصعيدا جديدا ضمن الحملة التي تشنها الجماعة ضد العاملين في المجال الإنساني.

وقال المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن جوليان هارنيس، في بيان صدر الجمعة، إن قوات تابعة للحوثيين دخلت، أمس الخميس، ما لا يقل عن 6 مكاتب تابعة للأمم المتحدة في صنعاء -وجميعها مكاتب غير مأهولة حاليا- ونقلت معظم معدات الاتصالات وعددا من مركبات الأمم المتحدة إلى موقع غير معلوم.

وأضاف هارنيس أن الحوثيين لم يمنحوا -منذ أكثر من شهر- الإذن لخدمة الأمم المتحدة الجوية الإنسانية بتسيير رحلات إلى صنعاء، كما لم يسمحوا بتسيير رحلات إلى محافظة مأرب، الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليا، منذ أكثر من 4 أشهر.

وأوضح أن هذه الرحلات تمثل الوسيلة الوحيدة التي تمكّن موظفي المنظمات غير الحكومية الدولية من الدخول إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين والخروج منها.

epa12468014 Houthi soldiers keep watch near a plastic tarpaulin with the UNHCR logo covering a vehicle, in Sana'a, Yemen, 20 October 2025. The United Nations said in a statement that Yemen's Houthis have released 20 UN staff who had been detained two days ago during a raid carried out by Houthi forces on a UN compound in Sana'a. The Houthis are continuing to detain dozens of staffers belong to multiple UN agencies working in Houthi-held areas of Yemen, accusing some of them of spying for the US and Israel and identifying targets for the Israeli bombings that killed several Houthi officials in Sana'a in recent months. EPA/YAHYA ARHAB
جنود حوثيون يراقبون محيط مركبة عليها شعار مفوضية الأمم المتحدة (الأوروبية)

قيود إضافية

وأشار المنسق الأممي، في منشور على منصة "إكس"، إلى أن هذه الإجراءات تفرض قيودا إضافية على إيصال المساعدات الإنسانية، محذرا من أنها قد تؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، حيث يعيش غالبية السكان.

وتأتي هذه التطورات في ظل اتهامات متكررة للحوثيين باستهداف العاملين في وكالات الأمم المتحدة، واحتجاز العشرات من أفراد طواقمها بتهمة التجسس لحساب إسرائيل منذ اندلاع الحرب في غزة.

ورغم سريان هدنة إلى حد كبير منذ أبريل/نيسان 2022، لا يزال الوضع الإنساني في اليمن من بين الأسوأ عالميا، إذ أفادت الأمم المتحدة بأن أكثر من نصف السكان كانوا بحاجة إلى مساعدات إنسانية في عام 2025.

كما صنّف برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة (فاو)، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اليمن ضمن 16 منطقة في العالم يواجه فيها السكان خطرا وشيكا لمجاعة كارثية.

