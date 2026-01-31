أخبار|إيران

عراقجي يتحدث عن مساعٍ أمريكية للتواصل مع طهران وإسرائيل تتخوف

ISTANBUL, TURKEY - JANUARY 30: Turkey's Foreign Minister Hakan Fidan (R) and his Iranian counterpart Abbas Araghchi (L) give a statement at the Ritz Hotel as they meet on January 30, 2026 in Istanbul, Turkey. Protests that began in Tehran on December 28 over worsening economic conditions escalated into one of the deadliest anti-government uprisings in the history of the Islamic Republic of Iran. Iranian authorities say at least 3,117 people were killed, while human rights groups estimate the toll could reach 6,000 or more and warn it may rise once internet blackouts are lifted. U.S. President Donald Trump has sent an armada of U.S. warships toward Iran and warned Tehran that time was running out to negotiate a deal on its nuclear program. This week, The European Union agreed to list Iran's paramilitary Revolutionary Guard as a terrorist organization. (Photo by Burak Kara/Getty Images)
عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني وإلى يساره نظيره التركي هاكان فيدان يتحدثان في مؤتمر صحفي في إسطنبول (غيتي)
Published On 31/1/2026
آخر تحديث: 11:27 (توقيت مكة)

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الإدارة الأمريكية تسعى للتواصل مع بلاده عبر أطراف ثالثة، مؤكدا أن إيران "منفتحة على اتفاق نووي عادل"، في وقت أبدت إسرائيل خشيتها من أن تسفر المفاوضات بين طهران وواشنطن عن اتفاق.

ونقلت وكالة تسنيم عن عراقجي، اليوم السبت، قوله: "إن واشنطن تسعى للتواصل مع طهران عبر أطراف ثالثة، ومنفتحون على اتفاق نووي عادل".

وفي مقابلة مع تلفزيون "سي إن إن ترك"، قال عراقجي: "ينقلون إلينا رسائل من مسؤولين أمريكيين ويطلبون منا التدخل الدبلوماسي. موقفنا واضح: نحن مستعدون لدبلوماسية عادلة ومتوازنة".

وتابع: "إذا كان الاتفاق عادلا ونزيها، كما يقول ترامب، فنحن مستعدون، لكن يجب على الطرفين أن يتقبلا أن التفاوض يختلف عن الإملاء، ولا يمكن لأحد التنبؤ بنتيجة المفاوضات قبل بدايتها".

واستدرك قائلا: "بطبيعة الحال، يجب على الولايات المتحدة التخلّي عن التهديدات والترهيب، وأن تكون مستعدة للتفاوض على قدم المساواة، استنادا إلى الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة".

ونبّه الوزير الإيراني إلى أن التفاوض: "أخذ وعطاء، ولا يمكن لأحد أن يملي على الآخر، لأن هذا ليس تفاوضا، ولن يكون تفاوضا عادلا ونزيها. والتفاوض العادل يتحقق عندما يجلس الطرفان باحترام ويناقشان القضايا الحقيقية، ويتوصلان إلى نتيجة من خلال التفاوض. ونحن مستعدون لمثل هذا التفاوض".

وأشار الوزير الإيراني إلى تجارب بلاده "السيئة للغاية في التفاوض مع الأمريكيين"، وقال: "عندما هاجمتنا إسرائيل في يونيو/حزيران الماضي وانضمت الولايات المتحدة، كنا في خضم المفاوضات".

وتابع: "خلق هذا العمل جوا من انعدام الثقة، وإذا كانت الولايات المتحدة جادة في دبلوماسيتها، فعليها إزالة هذا الشكوك. وأعتقد أن الأمر يتطلب جهدا كبيرا، وعليهم تغيير وتصحيح نهجهم، وأن يكونوا مستعدين للتفاوض والتوصل إلى اتفاق عادل. ونحن دائما على أهبة الاستعداد، لكن عليهم ضمان عدم وقوع أي هجوم جديد، بل وعدم وجود أي تهديد أصلا".

الجهود التركية

وحول مباحثاته التي أجراها في تركيا قال وزير الخارجية الإيراني: "أكدت خلال محادثاتنا أن إيران لم تسعَ قط لامتلاك أسلحة نووية".

وأضاف: "إيران على استعداد تام للتوصل إلى اتفاق نووي عادل ومنصف يُلبي المصالح المشروعة لشعبنا، بما في ذلك ضمان عدم امتلاك أسلحة نووية ورفع العقوبات".

وتابع: "يسرني دائما التواصل مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير الخارجية هاكان فيدان بشأن العلاقات الثنائية بين إيران وتركيا والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك".

وذكر الوزير الإيراني أن تركيا "بذلت، إلى جانب جيرانها الأشقاء مساعيها الحميدة في سبيل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، ونعرب عن امتنانا لهذه الجهود ونرحّب بها، ونؤكّد استعدادنا الدائم للتعاون مع دول المنطقة لحماية السلام والاستقرار في منطقتنا، وحمايتها من أي عدوان غير مشروع".

مخاوف إسرائيلية

 في غضون ذلك، ذكرت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية (كان) أن قيادات أمنية وسياسية إسرائيلية عبّرت عن خشيتها من أن تسفر المفاوضات بين طهران وواشنطن عن اتفاق لا يضع نهاية للصواريخ بعيدة المدى التي بحوزة إيران، وليس للمشروع النووي فقط.

يأتي ذلك في وقت تواصل الإدارة الأمريكية الحشد العسكري في المنطقة، حيث تبحث واشنطن خيارات محتملة لعمل عسكري ضد إيران.

المصدر: الجزيرة + وكالات

