عراقجي يتحدث عن مساعٍ أمريكية للتواصل مع طهران وإسرائيل تتخوف

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الإدارة الأمريكية تسعى للتواصل مع بلاده عبر أطراف ثالثة، مؤكدا أن إيران "منفتحة على اتفاق نووي عادل"، في وقت أبدت إسرائيل خشيتها من أن تسفر المفاوضات بين طهران وواشنطن عن اتفاق.

ونقلت وكالة تسنيم عن عراقجي، اليوم السبت، قوله: "إن واشنطن تسعى للتواصل مع طهران عبر أطراف ثالثة، ومنفتحون على اتفاق نووي عادل".

وفي مقابلة مع تلفزيون "سي إن إن ترك"، قال عراقجي: "ينقلون إلينا رسائل من مسؤولين أمريكيين ويطلبون منا التدخل الدبلوماسي. موقفنا واضح: نحن مستعدون لدبلوماسية عادلة ومتوازنة".

وتابع: "إذا كان الاتفاق عادلا ونزيها، كما يقول ترامب، فنحن مستعدون، لكن يجب على الطرفين أن يتقبلا أن التفاوض يختلف عن الإملاء، ولا يمكن لأحد التنبؤ بنتيجة المفاوضات قبل بدايتها".

واستدرك قائلا: "بطبيعة الحال، يجب على الولايات المتحدة التخلّي عن التهديدات والترهيب، وأن تكون مستعدة للتفاوض على قدم المساواة، استنادا إلى الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة".

ونبّه الوزير الإيراني إلى أن التفاوض: "أخذ وعطاء، ولا يمكن لأحد أن يملي على الآخر، لأن هذا ليس تفاوضا، ولن يكون تفاوضا عادلا ونزيها. والتفاوض العادل يتحقق عندما يجلس الطرفان باحترام ويناقشان القضايا الحقيقية، ويتوصلان إلى نتيجة من خلال التفاوض. ونحن مستعدون لمثل هذا التفاوض".

وأشار الوزير الإيراني إلى تجارب بلاده "السيئة للغاية في التفاوض مع الأمريكيين"، وقال: "عندما هاجمتنا إسرائيل في يونيو/حزيران الماضي وانضمت الولايات المتحدة، كنا في خضم المفاوضات".

وتابع: "خلق هذا العمل جوا من انعدام الثقة، وإذا كانت الولايات المتحدة جادة في دبلوماسيتها، فعليها إزالة هذا الشكوك. وأعتقد أن الأمر يتطلب جهدا كبيرا، وعليهم تغيير وتصحيح نهجهم، وأن يكونوا مستعدين للتفاوض والتوصل إلى اتفاق عادل. ونحن دائما على أهبة الاستعداد، لكن عليهم ضمان عدم وقوع أي هجوم جديد، بل وعدم وجود أي تهديد أصلا".

الجهود التركية

وحول مباحثاته التي أجراها في تركيا قال وزير الخارجية الإيراني: "أكدت خلال محادثاتنا أن إيران لم تسعَ قط لامتلاك أسلحة نووية".

وأضاف: "إيران على استعداد تام للتوصل إلى اتفاق نووي عادل ومنصف يُلبي المصالح المشروعة لشعبنا، بما في ذلك ضمان عدم امتلاك أسلحة نووية ورفع العقوبات".

وتابع: "يسرني دائما التواصل مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير الخارجية هاكان فيدان بشأن العلاقات الثنائية بين إيران وتركيا والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك".

وذكر الوزير الإيراني أن تركيا "بذلت، إلى جانب جيرانها الأشقاء مساعيها الحميدة في سبيل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، ونعرب عن امتنانا لهذه الجهود ونرحّب بها، ونؤكّد استعدادنا الدائم للتعاون مع دول المنطقة لحماية السلام والاستقرار في منطقتنا، وحمايتها من أي عدوان غير مشروع".

مخاوف إسرائيلية

في غضون ذلك، ذكرت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية (كان) أن قيادات أمنية وسياسية إسرائيلية عبّرت عن خشيتها من أن تسفر المفاوضات بين طهران وواشنطن عن اتفاق لا يضع نهاية للصواريخ بعيدة المدى التي بحوزة إيران، وليس للمشروع النووي فقط.

يأتي ذلك في وقت تواصل الإدارة الأمريكية الحشد العسكري في المنطقة، حيث تبحث واشنطن خيارات محتملة لعمل عسكري ضد إيران.