أمريكا توافق على بيع أسلحة ومروحيات هجومية لإسرائيل بـ6.5 مليارات دولار

أعلنت وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، الجمعة، موافقة وزارة الخارجية الأمريكية على صفقات مبيعات عسكرية محتملة لإسرائيل بقيمة تتجاوز 6.5 مليارات دولار بموجب ثلاثة عقود منفصلة.

وقال البنتاغون، في ‍بيانين منفصلين، ⁠إن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على صفقة بيع محتملة لمركبات تكتيكية خفيفة ومعدات ذات صلة بتكلفة تقديرية تبلغ ​1.98 ‌مليار دولار، وصفقة أخرى لبيع 30 مروحية هجومية من نوع أباتشي "إيه إتش-64 إي" بقيمة 3.‌8 مليارات دولار.

كما مُنح ‌عقد عسكري ثالث ⁠بقيمة 740 مليون دولار. والمتعاقد الرئيسي في الصفقة الأولى شركة "إيه ‌إم جنرال"، في حين أن بوينغ ولوكهيد مارتن هما المتعاقدان الرئيسيان على بيع طائرات أباتشي.

وقالت وزارة الخارجية إن "الولايات المتحدة ملتزمة بأمن إسرائيل، ومن الضروري للمصالح الوطنية الأمريكية مساعدة إسرائيل على تطوير قدرة دفاعية قوية وفعالة والحفاظ عليها".

وأشارت الوزارة إلى أنها أبلغت الكونغرس بعملية البيع.

وكانت صحيفة فايننشال تايمز ذكرت، الثلاثاء، أن إسرائيل تستعد لإجراء محادثات مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن اتفاقية أمنية جديدة.

وأوضحت أن إسرائيل ستسعى إلى إعطاء الأولوية للمشاريع العسكرية والدفاعية المشتركة على حساب المساعدات النقدية في المحادثات التي يتوقع أن تُعقد خلال الأسابيع المقبلة.

ونقلت الصحيفة أن مدة الاتفاقية المرتقبة 10 سنوات، بهدف تمديد الدعم العسكري الأمريكي.

وترسل الولايات المتحدة إمدادات عسكرية بقيمة مليارات الدولارات سنويا إلى إسرائيل، معظمها على شكل مساعدات وليس مبيعات، كما دعمتها عسكريا خلال حرب الإبادة التي شنتها على مدى أكثر من عامين على قطاع غزة.