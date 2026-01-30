يصنع قطع طائرات F35 بأسكتلندا.. الشرطة تقمع محتجين أمام مصنع أسلحة يتعاون مع إسرائيل

رغم برودة الشتاء في إدنبره، أصر عدد من النشطاء الأسكتلنديين على التجمع أمام مصنع "ليوناردو" الإيطالي للأسلحة صباحا، احتجاجا على ما وصفوه بتواطؤ المصنع مع الاحتلال الإسرائيلي في حربه على غزة.

وقال أحد الناشطين المشاركين في الاحتجاج للجزيرة مباشر "نحن هنا نحاول إغلاق هذا المصنع، لأنه ينتج قطع غيار لطائرات F35 التي تُستخدم في الإبادة الجماعية بغزة.. نحن كشعب، لا نؤيد الإبادة الجماعية، وما نفعله هنا اليوم هو محاولة تقييد تدفق الأسلحة إلى إسرائيل".

وأشار الناشط -الذي كان ملثما ورفض الكشف عن وجهه أو اسمه بسبب ملاحقة الشرطة للمحتجين- إلى أنه كان هناك اقتراح مقاطعة وحظر كاملين من الحكومة ضد مصنع ليوناردو قبل عدة أشهر، لكن هذا لم يحدث حتى الآن.

وأضاف "نريد أن تكون أسكتلندا مكانا يقف على الجانب الصحيح من التاريخ، وهذا لا يأتي من الكلمات فقط بل يأتي من التوقف عن دعم النظام الإسرائيلي".

تعامل "عنيف" من الشرطة

من جهته، كشف ناشط آخر أن الشرطة تعاملت بعنف معهم خلال احتجاجهم أمام المصنع الإيطالي. وأضاف وهو يشير إلى الدماء على الكوفية التي كان يرتديها "نحن نشعر بحزن شديد للغاية بسبب الطريقة التي عاملتنا بها الشرطة هذا الصباح، لقد صعّدت الموقف بينما كنا نتصرف بسلام، كانوا يلكمون الناس ويطرحونهم أرضا. كان الوضع متوترا للغاية".

وعبّر ناشط مسنٌّ آخر عن سبب إصراره على الذهاب والاحتجاج أمام مصنع ليوناردو رغم برودة الأجواء في أسكتلندا، بقوله "إنهم يلعبون دورا محوريا في تصنيع أجزاء طائرة F35 التي تسببت في دمار شامل في غزة.. يجب لفت انتباه الناس إلى هذا الأمر".

وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بدأت إسرائيل إبادة جماعية استمرت عامين ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، وخلفت أكثر من 71 ألف شهيد وما يزيد على 171 ألف جريح من الفلسطينيين، ودمارا هائلا شمل 90% من البنى التحتية بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.