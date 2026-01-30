أخبار|فلسطين

واشنطن تغير قائدي مركز التنسيق بغزة وغموض يلف مستقبله

KIRYAT GAT, ISRAEL - NOVEMBER 20: U.S. Army personnel, IDF personnel and others international officials seen at a group meeting during a media tour inside the Civil-Military Coordination Center (CMCC) on November 20, 2025 in Kiryat Gat, Israel. The American-led military facility 13 miles north of the Gaza Strip is where U.S. and Israeli soldiers, along with foreign diplomats and NGO representatives, are monitoring the ceasefire in Gaza and discussing the future of the Palestinian territory. Critics have noted the lack of formal Palestinian representation in the CMCC. (Photo by Amir Levy/Getty Images)
مركز التنسيق المدني العسكري تشكل في أكتوبر/تشرين الأول الماضي خلال المرحلة الأولى من خطة ترمب لإنهاء الحرب في غزة (غيتي)
Published On 30/1/2026
|
آخر تحديث: 19:08 (توقيت مكة)

حفظ

نقلت وكالة رويترز عن دبلوماسيين قولهم إن القائدين العسكري والمدني لمهمة واشنطن في قطاع غزة سيتنحيان عن منصبيهما، دون الإعلان حتى الآن عن بديل لهما، في وقت تعيد فيه دول أوروبية النظر في مشاركتها في المبادرة الأمريكية الرامية إلى رسم ملامح القطاع بعد الحرب.

وبحسب الدبلوماسيين، من المتوقع استبدال القائد العسكري الأعلى في مركز القيادة المدنية العسكرية، الذي يحمل رتبة "لفتنانت جنرال" بـ3 نجوم، بقائد برتبة أدنى، في حين عاد القائد المدني إلى منصبه الأصلي سفيرا للولايات المتحدة في اليمن.

وكان مركز التنسيق المدني العسكري قد شُكّل في أكتوبر/تشرين الأول الماضي خلال المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لإنهاء الحرب في غزة، ويهدف إلى الإشراف على وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، وصياغة السياسات المتعلقة بالقطاع.

ويأتي تغيير القيادة وسط ما وصفه مسؤولون ودبلوماسيون غربيون بغموض متزايد يحيط بالدور المستقبلي للمركز، في وقت يمضي فيه ترمب قدما في المرحلة التالية من خطته، التي تتضمن تشكيل "مجلس سلام" من وفود أجنبية للإشراف على الجانب السياسي في قطاع غزة.

وتولى اللفتنانت جنرال باتريك فرانك، القائد الأعلى للقوات الأمريكية في الشرق الأوسط، قيادة مركز القيادة المدنية العسكرية في جنوب إسرائيل منذ إنشائه.

وكان الجيش الأمريكي قد أعلن الشهر الماضي ترقيته إلى منصب نائب قائد القيادة المركزية الأمريكية.

ونقلت رويترز عن 4 دبلوماسيين أنه من المتوقع أن يغادر فرانك منصبه الحالي الأسبوع المقبل، مشيرين إلى أن وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون) لم ترد حتى الآن على طلب للتعليق.

Steven Fagin Ambassador of the United States to Yemen السفارة الأمريكية في اليمن - ye.usembassy.gov
ستيفن فاغن سيعود إلى منصبه سفيرا لدى اليمن (السفارة الأمريكية في اليمن)

وفي السياق، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن القائد المدني للمركز، الدبلوماسي ستيفن فاغن، عاد إلى منصبه سفيرا للولايات المتحدة في اليمن بعد أن شغل "منصبا انتقاليا في قيادة مركز القيادة المدنية العسكرية"، ولم تفصح الوزارة عن هوية من سيخلفه.

إعلان

وكان دبلوماسيون قد أفادوا في وقت سابق بأن المركز أخفق في زيادة تدفق المساعدات الإنسانية أو إحداث تغيير سياسي ملموس، ما دفع بعض شركاء الولايات المتحدة إلى إعادة النظر في مشاركتهم بالمبادرة.

المصدر: رويترز

إعلان