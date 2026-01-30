واشنطن تغير قائدي مركز التنسيق بغزة وغموض يلف مستقبله

نقلت وكالة رويترز عن دبلوماسيين قولهم إن القائدين العسكري والمدني لمهمة واشنطن في قطاع غزة سيتنحيان عن منصبيهما، دون الإعلان حتى الآن عن بديل لهما، في وقت تعيد فيه دول أوروبية النظر في مشاركتها في المبادرة الأمريكية الرامية إلى رسم ملامح القطاع بعد الحرب.

وبحسب الدبلوماسيين، من المتوقع استبدال القائد العسكري الأعلى في مركز القيادة المدنية العسكرية، الذي يحمل رتبة "لفتنانت جنرال" بـ3 نجوم، بقائد برتبة أدنى، في حين عاد القائد المدني إلى منصبه الأصلي سفيرا للولايات المتحدة في اليمن.

وكان مركز التنسيق المدني العسكري قد شُكّل في أكتوبر/تشرين الأول الماضي خلال المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لإنهاء الحرب في غزة، ويهدف إلى الإشراف على وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، وصياغة السياسات المتعلقة بالقطاع.

ويأتي تغيير القيادة وسط ما وصفه مسؤولون ودبلوماسيون غربيون بغموض متزايد يحيط بالدور المستقبلي للمركز، في وقت يمضي فيه ترمب قدما في المرحلة التالية من خطته، التي تتضمن تشكيل "مجلس سلام" من وفود أجنبية للإشراف على الجانب السياسي في قطاع غزة.

وتولى اللفتنانت جنرال باتريك فرانك، القائد الأعلى للقوات الأمريكية في الشرق الأوسط، قيادة مركز القيادة المدنية العسكرية في جنوب إسرائيل منذ إنشائه.

وكان الجيش الأمريكي قد أعلن الشهر الماضي ترقيته إلى منصب نائب قائد القيادة المركزية الأمريكية.

ونقلت رويترز عن 4 دبلوماسيين أنه من المتوقع أن يغادر فرانك منصبه الحالي الأسبوع المقبل، مشيرين إلى أن وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون) لم ترد حتى الآن على طلب للتعليق.

وفي السياق، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن القائد المدني للمركز، الدبلوماسي ستيفن فاغن، عاد إلى منصبه سفيرا للولايات المتحدة في اليمن بعد أن شغل "منصبا انتقاليا في قيادة مركز القيادة المدنية العسكرية"، ولم تفصح الوزارة عن هوية من سيخلفه.

وكان دبلوماسيون قد أفادوا في وقت سابق بأن المركز أخفق في زيادة تدفق المساعدات الإنسانية أو إحداث تغيير سياسي ملموس، ما دفع بعض شركاء الولايات المتحدة إلى إعادة النظر في مشاركتهم بالمبادرة.