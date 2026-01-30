من مينيسوتا إلى واشنطن.. اتساع رقعة الاحتجاجات ضد إدارة الهجرة

تتسع رقعة الاحتجاجات في الولايات المتحدة من مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا إلى العاصمة واشنطن، في ظل تصاعد الغضب الشعبي من ممارسات إدارة الهجرة والجمارك الفدرالية، وتنامي الدعوات لإضراب وطني عام يضغط على إدارة الرئيس دونالد ترمب.

وفي واشنطن، أفاد مراسل الجزيرة أحمد هزيم بتجمع عشرات الطلاب والناشطين رغم درجات الحرارة المتجمدة، في تحرك تضامني مع احتجاجات مستمرة منذ أكثر من أسبوعين في مينيابوليس، تنديدا بسلوك عناصر إدارة الهجرة خلال عملياتها داخل المدن الأمريكية.

وأوضح هزيم أن المحتجين يطالبون بتجميد تمويل إدارة الهجرة والجمارك إلى حين وضع أطر قانونية وتنظيمية صارمة لعملها، معتبرين أن الصلاحيات الواسعة الممنوحة لعناصرها أسهمت في تكرار حوادث دامية خلال المداهمات.

وبحسب مراسل الجزيرة، فإن المتظاهرين سينطلقون بهذه المسيرة نحو البيت الأبيض، رافعين لافتات تطالب بوقف انتشار عناصر الإدارة داخل الأحياء السكنية، ووضع ضوابط تمنع الاعتقال والمداهمة دون أوامر واضحة أو مساءلة قانونية.

وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع ضغوط سياسية متزايدة من مشرّعين ديمقراطيين، عقب مقتل عدد من الأشخاص برصاص عناصر إدارة الهجرة، كان آخرهم الممرض أليكس بريتي في مدينة مينيابوليس.

وأشعلت حادثة مقتل بريتي موجة احتجاجات واسعة، خاصة بعد أن دحض تقرير أولي رواية وزارة الأمن الداخلي، التي زعمت أن الضحية كان مسلحا، قبل أن يتبين لاحقا عدم صحة هذه الادعاءات.

تحقيق إداري

وأشار مراسل الجزيرة إلى أن وزارة العدل الأمريكية فتحت تحقيقا إداريا لكشف ملابسات الحادث، في خطوة اعتبرها المحتجون دليلا على حجم الإرباك الذي تواجهه إدارة ترمب تحت ضغط الشارع والرأي العام.

وعلى المستوى التشريعي، طُرحت في الكونغرس أفكار لإعادة ضبط عمل إدارة الهجرة، من بينها إلزام العناصر بارتداء كاميرات جسدية، وحظر الأقنعة التي تخفي هوياتهم، وتنظيم صلاحياتهم داخل المدن الأمريكية.

ورغم رفض إدارة ترمب حتى الآن لهذه المطالب، يرى مراقبون أن اتساع الاحتجاجات، وتزامنها مع دعوات "العزوف عن العمل" في مدن كبرى مثل نيويورك ولوس أنجلوس، قد يفرض مراجعة قسرية للسياسات الأمنية.

وفي مينيابوليس، أفاد مراسل الجزيرة محمد الأحمد بأن الاحتجاجات اتخذت منحى غير مسبوق، متجاوزة الغضب الذي أعقب مقتل الناشطة ريني غود، لتتحول إلى إضراب عام شلّ الحركة التجارية وأغلق منشآت كبرى، احتجاجا على مقتل أليكس بريتي.

وأوضح الأحمد أن ما بين 10 إلى 20 ألف متظاهر نزلوا إلى الشوارع رغم البرد القارس، مطالبين برحيل فوري وكامل لعناصر إدارة الهجرة والجمارك، ومنددين بما يصفونه بعمليات ترويع تجاوزت حملة مكافحة الهجرة غير النظامية التي أعلنتها إدارة ترمب.

وأشار مراسل الجزيرة إلى أن تصعيد الرئيس الأمريكي لهجته، ووصمه بريتي بـ"المحرض والمتمرد"، قوض مساعي التهدئة التي طُرحت مؤخرا، مؤكدا أن الاحتجاجات مرشحة للتوسع غدا في مدن وولايات أخرى رفضا للتوغل الفيدرالي.

ويحذر ناشطون حقوقيون من أن استمرار نهج عسكرة المدن، خاصة بعد حوادث متتالية كان منها مقتل غود وبريتي، يعمّق المخاوف من تآكل الحريات المدنية ويضع ملف الهجرة في قلب مواجهة مفتوحة بين الشارع والإدارة الأمريكية.