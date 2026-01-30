مناورات إيرانية روسية صينية مشتركة قرب مضيق هرمز

أفادت مصادر للجزيرة بأن البحرية الإيرانية ستجري مناورات في بحر عُمان والمحيط الهندي خلال الأيام المقبلة.

وأوضحت المصادر أن المناورات التي تشارك فيها الصين وروسيا إلى جانب الجيش الإيراني والقوات البحرية التابعة للحرس الثوري هي مناورات دورية سنوية تشارك فيها.

وذكر موقع "نور نيوز" الإيراني أن مناورات عسكرية مشتركة ستجري بين إيران وروسيا والصين قرب مضيق هرمز بعد غد الأحد المقبل.

واستبقت إيران المناورات وأصدرت قبل يومين إخطارا للملاحة الجوية، بسبب نشاط إطلاق نار عسكري في المجال الجوي الواقع على خط مضيق هرمز.

ووفقًا للإخطار الجوي الصادر عن الجانب الإيراني، سيتم تنفيذ نشاط إطلاق نار عسكري في محيط مضيق هرمز في إطار مناورات عسكرية.

وأُفيد بأن النشاط العسكري سيُجرى بين 27 و29 يناير/كانون الثاني داخل منطقة دائرية يبلغ نصف قطرها 5 أميال بحرية.

وذكر الإخطار أن المجال الجوي في المنطقة المعنية، من مستوى سطح الأرض وحتى ارتفاع 25 ألف قدم، سيكون مقيّدا وخطرا طوال مدة المناورات.

وتأتي هذه المناورات في وقت تتصاعد فيه التهديدات الأمريكية بضرب إيران وحشد واشنطن عتادا عسكريا لهذا الغرض وسط تحذيرات إيرانية وتوعد بالرد.