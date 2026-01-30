مع تدشين مرحلته الأخيرة.. مطار عدن الدولي يستعد لاستقبال الطيران الأجنبي

دُشنت في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، المرحلة الثالثة والأخيرة من مشروع إعادة تأهيل مطار عدن الدولي، بدعم من الصندوق السعودي للإعمار، في خطوة تهدف إلى رفع جاهزية المطار للعمل وفق معايير دولية متكاملة.

وقال مراسل الجزيرة في عدن ياسر حسن، إن المرحلة الثالثة من إعادة تأهيل مطار عدن الدولي هي المرحلة الأخيرة وهي أكبر وأبرز مراحل المشروع، موضحا أنها تمثل نقلة نوعية في مسار تطوير المطار.

من جهته، أوضح أحد المسؤولين في مطار عدن أن المرحلة الثالثة تتكون من ترميم وإعادة تجهيز المدرج الرئيسي لمطار عدن الدولي، إلى جانب الأجهزة الملاحية، مشيرا إلى أن المركز السعودي سيجهّز المطار بأجهزة حديثة.

وبقي مطار عدن الدولي شريان اليمن الجوي الوحيد إلى العالم الخارجي خلال سنوات الحرب، في ظل توقف معظم المطارات اليمنية، ومن بينها مطار صنعاء الدولي.

تعزيز حركة النقل الجوي

وبحسب مراسل الجزيرة، تشمل هذه المرحلة إعادة تأهيل المطار ليعمل وفق معايير دولية، إلى جانب تطوير البنية التحتية الداخلية والخارجية، وإعادة تأهيل شبكات الكهرباء، لافتا إلى أن المشروع مر بمرحلتين سابقتين، إلا أن المرحلة الثالثة تعد هي الكبرى والأخيرة.

ويؤكد مسؤولو المطار أن استكمال هذه المرحلة سيمكن مطار عدن الدولي من استقبال شركات طيران جديدة، ورحلات قادمة من دول أخرى، وليس فقط الطيران اليمني، مما يعزز حركة النقل الجوي ويرفع مكانة المطار إقليميا.

وأدّى مطار عدن دورًا إنسانيًّا حيويًّا في تسهيل سفر المرضى والطلاب والعالقين، إضافة إلى حركة المنظمات الإنسانية، وحافظ على الحد الأدنى من ارتباط اليمن بالعالم رغم الظروف الاستثنائية.