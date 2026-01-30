مسؤول أمني إسرائيلي في واشنطن لبحث هجوم محتمل على إيران

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الخميس، أن رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (أمان) اللواء شلومي بيندر قام بزيارة لواشنطن خلال اليومين الماضيين لبحث هجوم أمريكي محتمل على إيران.

وذكرت القناة الـ12 نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن بيندر قام بزيارة غير معلنة إلى العاصمة الأمريكية يومي الثلاثاء والأربعاء، لبحث "قضايا حساسة" تتعلّق بهجوم أمريكي محتمل على إيران.

وأضافت المصادر أن بيندر عقد لقاءات مع كبار المسؤولين في وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون) والبيت الأبيض ووكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه)، قدّم خلالها معلومات استخباراتية محدّثة حول أهداف محتملة داخل الأراضي الإيرانية.

وأشارت التقارير إلى أن إسرائيل تسعى إلى تنسيق تفاصيل أي هجوم عسكري محتمل مع الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق الخميس، أعرب محمد رضا عارف النائب الأول للرئيس الإيراني عن انفتاح بلاده على التفاوض مع الولايات المتحدة، لكنه استدرك أن بدء أي مفاوضات مرهون بالحصول على ضمانات تؤكد أن واشنطن تسعى إلى حل دبلوماسي حقيقي، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد جدد تهديداته لإيران يوم الأربعاء، وقال إن "أسطولا ضخما" يتقدم نحوها، مؤكدا أن عليها التعاون في المفاوضات بشأن ملفها النووي، وإلا ستواجه "هجوما أسوأ بكثير" من ذلك الذي شُن عليها العام الماضي.

لكنّ إيران تعتبر أن الولايات المتحدة تسعى، عبر العقوبات والضغوط وإثارة الاضطرابات، إلى توفير ذريعة للتدخل الخارجي وصولا إلى تغيير النظام فيها، وهي تتوعد برد "شامل وغير مسبوق" على أي هجوم يستهدفها، حتى لو كان محدودا، وفق بعض التصريحات والتسريبات الأمريكية.

وفي 13 يونيو/حزيران 2025، شنت إسرائيل بدعم أمريكي حربا على إيران استمرت 12 يوما، شملت مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية واغتيال قادة وعلماء، في حين استهدفت إيران مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ وطائرات مسيّرة.