مدمرة أمريكية ترسو في ميناء إيلات

أفادت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الجمعة بوصول مدمرة أمريكية إضافية إلى المنطقة وبأنها رست في ميناء إيلات في ظل الاستعدادات لاحتمال تنفيذ هجوم أميركي على إيران.

ونقل موقع "واي نت" الإخباري الإسرائيلي عن الجيش الإسرائيلي أن المدمرة العسكرية الأمريكية ‍رست في ميناء إيلات، الواقع على خليج العقبة بالقرب من المعابر الحدودية ‌الجنوبية لإسرائيل مع مصر والأردن.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية و"موقع واي نت" إن وصول المدمرة "كان مخططا له مسبقا وجاء ‌في إطار التعاون بين ‌الجيشين الإسرائيلي والأمريكي".

وذكرت وكالة رويترز أن البحرية الأمريكية والجيش الإسرائيلي لم يردا بعد على طلبها للتعليق على وصول المدمرة.

يذكر أن البحرية الأميركية أرسلت عدة مدمرات إلى المنطقة ضمن تعزيزات عسكرية كبيرة على خلفية تلويح واشنطن بضرب إيران.