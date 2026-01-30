قيود تستهدف المحتوى الفلسطيني.. ماذا جرى لحساب بيسان عودة على تيك توك؟

حظرت منصة تيك توك حساب الصحفية والناشطة الفلسطينية من قطاع غزة بيسان عودة، رغم متابعته من قِبل أكثر من 1.4 مليون شخص، من دون تقديم أي مبررات رسمية، قبل أن تُعيد المنصة تفعيل الحساب لاحقا مع فرض قيود على محتواه وانتشاره.

وقالت عودة، في مقابلة مع الجزيرة مباشر، إن حسابها حُذف بشكل نهائي في البداية، من دون إتاحة أي آلية للاستئناف أو التواصل مع إدارة المنصة، موضحة أن رسالة الحظر كانت تفيد بعدم إمكانية استعادة الحساب أو حتى تنزيل البيانات منه. وأضافت أن استعادة الحساب جاءت بعد ضجة واسعة على مواقع التواصل وتدخل مؤسسات تُعنى بحماية الحقوق الرقمية للفلسطينيين.

وأشارت عودة إلى أن حسابها، رغم عودته، لا يزال خاضعا لتقييدات تشمل تصنيف المحتوى على أنه "حساس" ومنعه من الظهور ضمن التوصيات، معتبرة أن ما جرى يندرج ضمن نمط أوسع من القيود التي تطال المحتوى الفلسطيني على المنصات الرقمية.

جدل بشأن حرية التعبير

ويأتي حظر حساب بيسان عودة في وقت يشتكي فيه مستخدمون داخل الولايات المتحدة من تشديد سياسات المحتوى على تيك توك، منذ انتقال إدارة المنصة إلى المالكين الجدد، وسط جدل متصاعد بشأن حرية التعبير والمحتوى المتعلّق بالقضية الفلسطينية.

وأكدت عودة أن عشرات الحسابات الفلسطينية لصحفيين وناشطين حُذفت أو قُيدت بشكل دائم من دون أن تُستعاد، مشددة على أن منصات التواصل الاجتماعي باتت ساحة مركزية للتأثير على الرأي العام، لا سيما بين فئة الشباب، وهو ما يجعلها محل صراع على السرديات.

ودعت عودة إلى الاستمرار في استخدام جميع المنصات الرقمية المتاحة لعرض الرواية الفلسطينية، مع أهمية تطوير منصات بديلة، معتبرة أن ترك أي مساحة رقمية فارغة يسهم في ترسيخ روايات مضادة، في ظل ما وصفته بتراجع دور الإعلام التقليدي وهيمنة سياسات المنصات الكبرى على المحتوى.