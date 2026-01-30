غوتيريش: حان الوقت لأن تقود امرأة الأمم المتحدة

أوصى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بأن تخلفه امرأة، عقب مغادرته منصبه في أواخر العام الجاري.

وقال غوتيريش في مؤتمره الصحفي التقليدي بمناسبة العام الجديد في نيويورك أمس الخميس "أعتقد أنه قد حان الوقت بوضوح للأمم المتحدة أن تكون على رأسها امرأة" مضيفا "ليس لديّ أدنى شك في ذلك".

وأضاف "لكن الحقيقة هي أنه، سواء في الأمم المتحدة أو في المناصب القيادية للدول الأكثر قوة في العالم، قد حان الوقت لرؤية النساء".

ويشغل الدبلوماسي البرتغالي غوتيريش (77 عاما) منصبه في الأمم المتحدة منذ 2017.

من المقرر أن تنتهي الولاية الثانية والأخيرة للدبلوماسي البرتغالي في أواخر عام 2026، ويجب اختيار خليفة له قبل ذلك الوقت.

وفي تاريخ الأمم المتحدة منذ تأسيسها عام 1945، لم تشغل امرأة هذا المنصب الرفيع.

تأييد وترشيح وحيد

وأعربت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، وزيرة الخارجية الألمانية السابقة أنالينا بيربوك، عن تأييدها لخلافة امرأة لغوتيريش في هذا المنصب، وحثت الدول الأعضاء على طرح مرشحين بحلول أوائل أبريل/نيسان المقبل.

وتقوم الجمعية العامة بتعيين الأمين العام بناء على توصية من مجلس الأمن الدولي، وحتى الآن، لم يُقدَّم سوى ترشيح رسمي واحد، حيث رشحت الأرجنتين رافائيل غروسي، البالغ من العمر 64 عاما، وهو رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وبمناسبة بداية عامه العاشر والأخير في منصبه، قال غوتيريش للصحفيين إن المشكلات العالمية لن تحل بهيمنة قوة واحدة على مقاليد الأمور، محذرا من أن القانون الدولي يتعرض للانتهاك.

وأوضح غوتيريش ذلك قائلا "إننا نرى، ويرى كثيرون فيما يتعلق بالمستقبل، فكرة وجود قطبين، أحدهما الولايات المتحدة والآخر الصين. إذا أردنا عالما مستقرا، إذا أردنا عالما تمكن فيه استدامة السلام، ويمكن تعميم التنمية، وتسود فيه قِيمنا في النهاية، ‍يتعيّن علينا أن ندعم التعددية القطبية".