قتيل ومصابان بغارات إسرائيلية استهدفت مناطق في جنوب لبنان

قتل شخص وأصيب اثنان -اليوم الجمعة- في غارتين للطيران الإسرائيلي استهدفت بلدتي "صديقين" في قضاء صور، و"الدادوية" في قضاء الزهراني، وذلك ضمن سلسلة هجمات جوية وبرية على مناطق في جنوب لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي إن المستهدف ناشط في حزب الله كان يعمل على ترميم بنى تحتية عسكرية.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية -في بيان- بأن الغارة استهدفت سيارة على أطراف بلدة صديقين مما أدى إلى مقتل شخص.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية بأن شخصين أصيبا بجروح طفيفة نتيجة الغارات المعادية التي استهدفت معرضا وورشة لتصليح الآليات في بلدة الدادوية في قضاء الزهراني.

وذكرت الوكالة أن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ غارات عنيفة استهدفت الوادي بين بلدتي زفتا والنميرية، إضافة إلى الأودية الواقعة بين بلدات عزة وكفروة جنوبي البلاد.

وأضافت أن غارات أيضا استهدفت الوادي بين منطقتي المصيلح وتفاحتا والنجارية، وأخرى طالت قرى قضاء الزهراني، سمعت أصداؤها في مدينة صيدا.

كما شمل قصف الطيران المسير الإسرائيلي -بحسب الوكالة- المنطقة الواقعة بين بلدتي مركبا والعديسة بقنبلة صوتية.

وامتد القصف أيضا إلى بلدتي الخيام وعيتا الشعب صباحا بقنابل صوتية، بينما قصفت المدفعية الإسرائيلية المنطقة الواقعة بين بلدتي مارون الراس وعيترون بعدد من القذائف الضوئية.

في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي، في تدوينة على حسابه بمنصة إكس، إنه يهاجم أهدافا في جنوبي لبنان، مدعيا أنها بنى تحتية تابعة لحزب الله.

ويأتي هذا التصعيد رغم دخول اتفاق لوقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وقضى بانسحاب القوات الإسرائيلية من القرى والبلدات الحدودية خلال 60 يوما، قبل أن توافق الحكومة اللبنانية على تمديد المهلة حتى 18 فبراير/شباط 2025.

إلا أن القوات الإسرائيلية ما زالت تتمركز في 5 نقاط حدودية، وارتكبت أكثر من 7 آلاف خرق جوي، وأكثر من 2400 نشاط عسكري ضمن منطقة عمليات قوات اليونيفيل في جنوب لبنان.

إعلان

وشهدت أجواء العاصمة بيروت وضواحيها الجنوبية -صباح اليوم- تحليقا مكثفا للطيران الإسرائيلي على علو منخفض، مما يفاقم حالة التوتر والقلق بين السكان المحليين.