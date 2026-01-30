عشرات القتلى بهجوم شنه مسلحون شرق نيجيريا

نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر محلية في نيجيريا أن عشرات من الأشخاص بينهم جنود قُتلوا بهجوم شنه "مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية ولاية غرب إفريقيا"، في شمال شرق نيجيريا أمس الخميس.

وأوضحت الوكالة نقلا عن المصادر أن الهجوم وقع ليلا في سابون غاري في ولاية بورنو النائية التي تشهد منذ 2009 تناميا للعنف من عناصر بوكو حرام وتنظيم الدولة ولاية غرب إفريقيا.

وقال إبراهيم ليمان العضو في "فرقة المهام المشتركة المدنية" التي تؤازر الجيش النيجيري "تشمل حصيلة القتلى العشرات. وجثث كثيرة ما زالت في القاعدة، في حين ما زال جنود كثيرون في عداد المفقودين".

وأشار إلى أن جثث خمسة جنود و15 من عمال البناء والصيادين المحليين، نُقلت إلى المستشفى العام في بلدة بيو المجاورة.

وأكد مسؤول عن الصيادين المحليين في ياماركومي بالقرب من بيو وممرضتان في مستشفى بيو وصول جثث ومصابين من سابون غاري.

وكان الضحايا يعملون على جسر مروري دمر العام الماضي بهجوم سابق، وكانوا في طريقهم إلى قاعدتهم وقت تعرضهم للهجوم.

والثلاثاء الماضي أفادت مصادر عسكرية بمقتل تسعة جنود على الأقل بكمين نصبه عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية ولاية غرب أفريقيا بالقرب من الحدود مع النيجر.

وتفرع تنظيم الدولة ولاية غرب أفريقيا عن بوكو حرام سنة 2016 وهو يستهدف خصوصا قوى الأمن في نيجيريا، ولو كان المدنيون يقعون أيضا ضحايا عملياته.

ويخوض الجيش النيجيري منذ سنوات معارك ضد جماعات مسلحة أبرزها "بوكو حرام" و" تنظيم الدولة ولاية غرب أفريقيا"، وقد تسببت الهجمات في مقتل آلاف المدنيين وتشريد الملايين.