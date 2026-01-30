شمخاني: كشفنا خطط العدو ولدينا تفوق عليه
علي شمخاني، مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي:
- أولويتنا الاستعداد الكامل لصد أي تهديد، وأي تحرك للعدو سيقابَل برد متناسب وفعال ورادع.
- لن نحصر المواجهة في البحر، ولدينا سيناريوهات أوسع تتضمن هجوما على العمق الإسرائيلي.
- كشفنا خطط العدو، ولدينا تفوق عليه وسنضربه في الوقت المناسب.
- لدينا معرفة كاملة بعناصر الدفاع بالمنطقة، وعلى أساسها صممنا إستراتيجيتنا دفاعا وهجوما.
- عند الضرورة، سنلجأ إلى خيارات أكثر فعالية للدفاع عن أمننا الوطني وسلامة أراضينا.
