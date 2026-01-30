أخبار|إيران

شمخاني: كشفنا خطط العدو ولدينا تفوق عليه

شمخاني كشف عن وجود مفاوضات غير مباشرة مع الجانب الأميركي في فيينا (الصحافة الإيرانية) المصدر: الصجافة الإيرانية
شمخاني: لدينا معرفة كاملة بعناصر الدفاع بالمنطقة (الصحافة الإيرانية)
Published On 30/1/2026
|
آخر تحديث: 23:55 (توقيت مكة)

حفظ

علي شمخاني، مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي:

  • أولويتنا الاستعداد الكامل لصد أي تهديد، وأي تحرك للعدو سيقابَل برد متناسب وفعال ورادع.
  • لن نحصر المواجهة في البحر، ولدينا سيناريوهات أوسع تتضمن هجوما على العمق الإسرائيلي.
  • كشفنا خطط العدو، ولدينا تفوق عليه وسنضربه في الوقت المناسب.
  • لدينا معرفة كاملة بعناصر الدفاع بالمنطقة، وعلى أساسها صممنا إستراتيجيتنا دفاعا وهجوما.
  • عند الضرورة، سنلجأ إلى خيارات أكثر فعالية للدفاع عن أمننا الوطني وسلامة أراضينا.

التفاصيل بعد قليل..

المصدر: الجزيرة

إعلان