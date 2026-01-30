شهد نقل الجيش الأمريكي معتقلين من تنظيم الدولة الإسلامية من سوريا إلى العراق تباطؤا هذا الأسبوع، وفق ما نقلت رويترز عن مصادر مطلعة.

وبحسب الوكالة، أفادت 7 مصادر مطلعة بأن عمليات الجيش الأمريكي ‍لنقل معتقلين من تنظيم الدولة من سوريا إلى العراق، تباطأت هذا الأسبوع، عقب دعوات من بغداد لدول أخرى لاستقبال آلاف منهم.

وذكرت مصادر قضائية عراقية ومسؤولون أمنيون عراقيون ودبلوماسي غربي، أن من نُقلوا إلى ‌المرافق العراقية حتى الآن نحو 130 ⁠عراقيا و400 أجنبي، وذلك من أصل 7 آلاف توقع الجيش الأمريكي نقلهم في غضون أيام.

ووفقا لما صرح ‌به مسؤولون عراقيون ودبلوماسي غربي لرويترز، طلبت بغداد من الولايات المتحدة إبطاء وتيرة النقل لإتاحة الوقت للتفاوض مع دول أخرى بشأن إعادة مواطنيها المحتجزين ولتجهيز مرافق إضافية ‌لاستضافة المقاتلين.

وتوقعت الولايات المتحدة، سابقا، نقل ‍ما يصل ⁠إلى 7 آلاف مقاتل إلى العراق في غضون أيام. لكن بعد مرور أكثر من أسبوع، لم يُنقل سوى نحو 500، وذلك وفقا لمسؤولين قضائيين عراقيين اثنين، واثنين من مسؤولي الأمن العراقي و3 دبلوماسيين، بعضهم من دول ينتمي إليها بعض المنقولين.

ويرتبط هذا التباطؤ، الذي لم يُعلن عنه سابقا، بتحفظات حكومات غربية بشأن إعادة مواطنيها الذين انضموا إلى تنظيم الدولة الذي سيطر على مناطق واسعة ‌من سوريا والعراق في 2014.

انهيار سريع

وأعلن الجيش الأمريكي في 21 يناير/كانون الثاني الجاري أنه بدأ نقل المحتجزين، وذلك عقب الانهيار السريع لقوات "قسد" في شمال شرق سوريا، مما أثار حالة من عدم اليقين بشأن أمن السجون ومعسكرات الاعتقال التي كانت تحرسها.

وأُلقي القبض على معظم المقاتلين الأجانب لاحقا في سوريا، واحتُجزوا في سجون شمال شرق البلاد لسنوات دون ‍محاكمة.

وتقول الحكومة العراقية إن استلام هؤلاء المعتقلين يأتي في إطار خطوة استباقية لتعزيز الأمن القومي، في ظل ما تعتبره خطرا دائما تشكله السجون ومخيم الهول الواقع على الشريط الحدودي بين البلدين.

وانسحب تنظيم "قسد" من مخيم الهول الذي يضم معتقلين لتنظيم الدولة معظمهم أطفال ونساء من عائلات مقاتلين سابقين للتنظيم شمال شرقي سوريا دون تنسيق مع السلطات السورية، عقب معارك مع الجيش السوري الذي بسط لاحقا سيطرته على المخيم ومحيطه الأربعاء الماضي.