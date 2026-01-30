حماس تطالب بتمكين اللجنة الوطنية من العمل في قطاع غزة

دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى "تمكين اللجنة الوطنية من العمل في قطاع غزة الذي دمره الاحتلال الفاشي"، كما دعت للضغط "الجاد لوقف العدوان والانتقال الفوري إلى المرحلة الثانية بما يشمل فتح معبر رفح في الاتجاهين.

وفي بيان لها اليوم الجمعة، طالبت حماس الوسطاء والدول الضامنة بتحمل مسؤولياتهم لوضع حد لعربدة نتنياهو وعدم السماح له بتعطيل الاتفاق، معتبرة استمرار قصف الاحتلال لمختلف مناطق غزة "تصعيدا خطيرا ويعكس استهتار الاحتلال الفاضح باتفاق وقف إطلاق النار".

وقالت الحركة إنها تجدد المطالبة "بالضغط الجاد لوقف هذا العدوان المتكرر على شعبنا، والانتقال الفوري إلى المرحلة الثانية، بما يشمل فتح معبر رفح في الاتجاهين، وتمكين اللجنة الوطنية من العمل في قطاع غزة الذي دمّره الاحتلال الفاشي".

ويأتي بيان حماس في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة وترفض إسرائيل الانسحاب الكامل من القطاع.

وسجل مكتب الإعلام الحكومي في غزة نحو 1300 خرق للاتفاق، بمعدل يتجاوز 13 خرقا يوميا، تنوعت بين 430 عملية إطلاق نار مباشر، و604 عمليات قصف واستهداف، إضافة إلى 200 نسف لمبان سكنية، و66 توغلا للآليات داخل الأحياء، وهو ما يعكس استمرار استخدام القوة في بيئة مدنية رغم الإعلان عن وقف القتال.