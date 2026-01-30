أزمة دبلوماسية حادة.. طرد متبادل لدبلوماسيي إسرائيل وجنوب أفريقيا

شهدت العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل وجنوب أفريقيا تصعيدا حادا وغير مسبوق اليوم الجمعة، بعد أن أعلن كل من البلدين المسؤول الدبلوماسي لديه "شخصا غير مرغوب فيه"، وطلب منه مغادرة البلاد خلال 72 ساعة.

وتمثل هذه الخطوة ذروة توترات مستمرة بين الطرفين، خصوصا في أعقاب الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة والمواقف القانونية والسياسية لجنوب أفريقيا تجاه السياسات الإسرائيلية.

ويأتي هذا التصعيد في سياق سلسلة من الانتهاكات الدبلوماسية التي رأت فيها جنوب أفريقيا تحديا مباشرا لسيادتها، في حين اعتبرت إسرائيل الخطوة بمثابة رد فعل على ما وصفته بـ"الهجمات المغرضة" ضدها على الساحة الدولية.

وأعلنت حكومة جنوب أفريقيا، الجمعة، أن أريئيل سيدمان القائم بأعمال سفارة إسرائيل في بريتوريا أصبح "شخصا غير مرغوب فيه"، وطلبت منه مغادرة البلاد خلال 72 ساعة.

وقالت وزارة العلاقات الدولية والتعاون في بيان رسمي، إن القرار جاء "بعد سلسلة من الانتهاكات غير المقبولة للأعراف والممارسات الدبلوماسية"، التي اعتبرتها تحديا مباشرا للسيادة الوطنية لجنوب أفريقيا.

وأوضحت الوزارة أن هذه الانتهاكات تضمنت الاستخدام المتكرر لمنصات التواصل الاجتماعي الرسمية لإسرائيل لشن هجمات مسيئة ضد الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا، بالإضافة إلى التقاعس المتعمد عن إبلاغ السلطات بإمكانية زيارات لمسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى.

ووصف البيان هذه التصرفات بأنها "إساءة بالغة لاستخدام الامتيازات الدبلوماسية وخرق جوهري لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية"، مؤكدا أنها أضعفت الثقة والبروتوكولات الأساسية في العلاقات الثنائية بين البلدين.

ويشغل سيدمان منصبه منذ استدعاء السفير الإسرائيلي من جنوب أفريقيا في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، بعد أن سحبت بريتوريا دبلوماسييها من تل أبيب على خلفية تصعيد الحرب بغزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

الرد الإسرائيلي

وفي رد سريع، أعلنت إسرائيل أن كبير ممثلي جنوب أفريقيا الدبلوماسيين في تل أبيب، الوزير شون إدوارد باينفيلدت، أصبح "شخصا غير مرغوب فيه"، وطلبت منه مغادرة البلاد خلال 72 ساعة، معتبرة الخطوة الجنوب أفريقية "هجوما مغرضا على إسرائيل في الساحة الدولية".

إعلان

وأكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية أنها ستنظر في "اتخاذ خطوات إضافية في الوقت المناسب".

وفي 29 ديسمبر/كانون الأول 2023، قدمت جنوب أفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، متهمة إياها بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 المتعلقة بمنع الإبادة الجماعية، وهو ما تنفيه إسرائيل بشدة.