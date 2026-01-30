تقديرات إسرائيلية بهجوم أمريكي على إيران خلال ساعات أو أيام

رجحت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن تهاجم الولايات المتحدة إيران في غضون ساعات أو أيام، مضيفة أن إسرائيل تستعد للدفاع والهجوم على حد سواء ضد إيران ووكلائها.

وقالت الصحيفة من المهم الإشارة إلى أنه "إذا لم تهاجم الولايات المتحدة إيران بين كتابة السطور ونشرها، فمن المرجح أن يحدث ذلك في فترات زمنية بين ساعات وأيام".

وأضافت "رغم أن لا أحد، بما في ذلك كاتب هذه السطور، يعرف ما إذا كان سيتم تنفيذه ومتى الهجوم الأمريكي على إيران. ولكن عليك أن تضع كل ما هو واضح على الطاولة".

وأشارت معاريف إلى أن "القوة الجوية جاهزة وهي في أعلى درجات اليقظة العملياتية، سواء في الدفاع أو في الهجوم أيضا".

وأضافت الصحيفة أن إسرائيل رسميا تحاول أن تنأى بنفسها عن المواجهة مع إيران، لكنها عازمة على الرد بقوة كبيرة ليس فقط على الصواريخ الباليستية الإيرانية التي ستهاجم إسرائيل، بل لن تكرر إسرائيل خطأ شتاء عام 1991، عندما تلقت إسرائيل صواريخ من العراق وسمحت للتحالف الذي شكله الرئيس الأمريكي جورج بوش الأب بالرد نيابة عنها.

وأشارت الصحيفة إلى زيارة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية الجنرال شلومي بيندر واشنطن هذا الأسبوع وتقديمه معلومات مهمة للأمريكيين. وقالت يجب أن يضاف إلى ذلك لقاء السبت بين الأدميرال براد كوبر -قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي (سنتكوم)- مع كبار المسؤولين الإسرائيليين، بما في ذلك رئيس الأركان إيال زامير وقائد القوات الجوية اللواء تومر بار.

تنسيق أمريكي إسرائيلي

وفي السياق ذاته، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن النظام الأمني يتعامل مع الاستعداد للدفاع والهجوم في حالة تعرض إسرائيل لهجوم، مضيفة أن "إسرائيل تحافظ على مستوى عال من اليقظة، وهو ما سيرافقنا في الأيام المقبلة أيضا".

وكشفت أن إسرائيل تخشى القيام بخطوة غير مدروسة، وتعترف بأن الواقع في إيران والشرق الأوسط يخضع لقرار شخص واحد هو الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وأشارت هيئة البث إلى جلسة أمنية عقدها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في ظل الاستعدادات لهجوم أمريكي على إيران، ونقلت عن مصدر إسرائيلي أن هناك تنسيقا بين الجيشين الأمريكي والإسرائيلي.

وقال الرئيس ترمب، أمس الخميس، إن بلاده أرسلت سفنا "كبيرة وقوية" باتجاه إيران وإنه يأمل ألا يضطر إلى استخدامها، مشيرا إلى أنه ينوي إجراء محادثات م طهران.

وقال ترمب للصحفيين، الخميس، خلال العرض الافتتاحي لفيلم وثائقي عن زوجته ميلانيا "قمت ببناء الجيش في ولايتي الأولى، والآن لدينا مجموعة (سفن حربية) متجهة إلى مكان يدعى إيران، وآمل ألا نضطر إلى استخدامها".

وأضاف بشأن إمكانية إجراء محادثات مع طهران "فعلت ذلك سابقا وأخطط لذلك. نعم، لدينا الكثير من السفن الكبيرة جدا والقوية جدا التي تبحر نحو إيران الآن، وسيكون من الرائع ألا نضطر إلى استخدامها".