الأمطار تغرق مدينة القصر الكبير المغربية

شهدت مدينة القصر الكبير شمالي المغرب فيضانات أغرقت أحياء سكنية بعد ارتفاع مستوى مياه نهر اللوكوس.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على منصات التواصل الاجتماعي غرق العديد من الشوارع وتعطل حركة المرور، وتضرر مبانٍ سكنية غمرتها المياه.

وكان المدير الإقليمي بوزارة التجهيز والماء بإقليم العرائش عز الدين أيت الطالب قال إن الجهود متواصلة بمدينة القصر الكبير لحماية الأحياء السكنية المهددة بالفيضانات.

وأضاف لوكالة الأنباء المغربية الرسمية أن الأعمال جارية لإنجاز حواجز وقائية مؤقتة، للحيلولة دون وصول مياه واد اللوكوس إلى الأحياء المهددة بالفيضانات، كإجراء وقائي لحماية الأرواح والممتلكات.

وأشار إلى أن لجنة اليقظة والتتبع برئاسة محافظ إقليم العرائش وصلت إلى المدينة منذ الثلاثاء الماضي، لتتبع الوضع عن كثب، إثر نشرة إنذارية أصدرتها المديرية العامة للأرصاد الجوية.

كما نقلت وكالة الأنباء المغربية عن وزارة النقل واللوجيستيك إعلانها عن إغلاق مطار تطوان-سانية الرمل، بشكل مؤقت، ابتداء من الخميس، على إثر تقييم دقيق للوضعية الحالية للمطار بعد الأمطار الغزيرة التي عرفتها المنطقة خلال الساعات الأخيرة.

وكانت السلطات الإقليمية في العرائش أعلنت رفع حالة التأهب القصوى في المدينة، إثر ارتفاع مستوى وادي اللوكوس نتيجة هطول أمطار غزيرة بمنطقة الشمال الغربي للمملكة.

وبعد موجة جفاف امتدت لـ7 سنوات يشهد المغرب منذ نوفمبر/تشرين الثاني تساقط أمطار غير مسبوقة أعادت ملء أغلب السدود، وكذلك الأنهار والأحواض المائية في مختلف أنحاء البلاد.

وساهمت هذه الأمطار في رفع نسبة ملء السدود إلى نحو 55.2% حتى 28 يناير/كانون الثاني، مقابل 27.‍6% خلال الفترة نفسها من العام الماضي، أي ‍بزيادة تقارب 27%.

كما يشهد المغرب تساقطا كبيرا للثلوج غذى المياه الجوفية وعوّض النقص الذي شهدته سنوات الجفاف السبع.

وكان الجيش المغربي أعلن، الأربعاء، انتشال 3 جثث إثر انهيار ثلجي في جبل توبقال أعلى قمة بالمملكة.