بعد سنوات من التوقف.. مطار الغيضة في اليمن يسيّر أولى الرحلات الجوية

رصدت قناة "الجزيرة مباشر" عودة حركة الملاحة الجوية إلى مطار الغيضة الدولي شرقي اليمن، إيذانا بمرحلة جديدة بعد توقف طويل فرضته ظروف أمنية وعسكرية انعكست مباشرة على حياة السكان، وقطعت لسنوات شريانا أساسيا يربط محافظة المهرة بالعالم الخارجي.

ومن داخل المطار، قال مراسل "الجزيرة مباشر" إن عودة الرحلات الجوية تمثل حدثا بالغ الأهمية لسكان المنطقة، لا سيما في ظل ما مرت به محافظة المهرة من أحداث أثّرت على حركة التنقل والسفر.

وأضاف أن المطار يستعد لتسيير أول رحلة جوية بعد استئناف العمل، يصفها القائمون على المطار بأنها ليست مجرد رحلة اعتيادية، بل بداية لاستعادة الاستقرار وبث الأمل في نفوس المواطنين.

وتنطلق الرحلة من مدينة جدة باتجاه العاصمة المؤقتة عدن، قبل أن تتحول إلى رحلة داخلية متجهة من عدن إلى مطار الغيضة الدولي، في مسار جوي يعيد ربط المحافظة تدريجيا بمحيطها الداخلي والخارجي.

من جانبه، قال مسؤول في الخطوط الجوية اليمنية داخل مطار الغيضة -في حديثه للجزيرة مباشر- إن تسيير هذه الرحلات جاء بفضل جهود قيادة الشركة، موضحا أن خط السير يشمل الانطلاق من مطار عدن الدولي إلى مطار الغيضة، ثم إلى مطار سقطرى، قبل العودة مجددا إلى الغيضة ومنها إلى عدن.

وأضاف أن الهدف من هذه الخطوة هو التخفيف من معاناة المواطنين في محافظة المهرة، التي تعد من المناطق النائية والبعيدة عن بقية المحافظات، كونها تمثل البوابة الشرقية للجمهورية اليمنية.

وأشار المسؤول إلى أن الخطوط الجوية اليمنية عملت كذلك على فتح خط (جدة/ سقطرى/ جدة)، إلى جانب افتتاح مطار المخا الدولي بمحافظة تعز (جنوب غرب)، في إطار مساعٍ لتقليص أعباء السفر على المواطنين وتحسين الربط الجوي بين المحافظات اليمنية والخارج.

وفي مشاهد بثتها "الجزيرة مباشر" منذ ساعات الصباح، بدت الحركة لافتة داخل المطار، مع إعادة تفعيل قاعات الانتظار، وتشغيل منظومات التفتيش، واستكمال إجراءات السلامة والأمن استعدادا لاستقبال المسافرين. وأكدت إدارة المطار أن عودة الرحلات جاءت بعد استكمال جميع الترتيبات الفنية والأمنية اللازمة.

عودة للحياة

وأظهرت الصور مسافرين يمنيين وأجانب من جنسيات مختلفة في حالة انتظار وترقب لوصول طائرة الخطوط الجوية اليمنية إلى مطار الغيضة، بعد تأجيل وصولها حتى الساعة الـ12 ظهرا، نتيجة ظروف خارجة عن إرادة إدارة المطار.

وتجول مراسل "الجزيرة مباشر" داخل صالات التفتيش، حيث تمر الأمتعة عبر أجهزة تفتيش دقيقة قبل شحنها إلى الطائرة، في مشهد عكس جاهزية المطار وعودة العمل إلى مرافقه الحيوية. كما لوحظ تزايد أعداد المسافرين وتحسن وتيرة الرحلات من رحلة إلى أخرى، بما يشير إلى استعادة تدريجية للثقة بالحركة الجوية من المطار وإليه.

وفي صالة الانتظار، التقطت الكاميرا لحظات إنسانية، بينها مسافر يحاول التقاط صورة تذكارية مع طفلته، في انتظار الرحلة التي ستقلهم إما إلى العاصمة المؤقتة عدن أو إلى سقطرى، ضمن خط السير المعتمد، قبل الانطلاق لاحقا نحو جدة.

ومع اقتراب لحظات الإقلاع، بدت الوجوه مفعمة بالأمل، ومدينة الغيضة تودع أولى رحلاتها بعد التوقف، في مشهد نقلته الجزيرة مباشر بوصفه عودة للحياة إلى مدرج طال انتظاره، وبداية فصل جديد من الحركة والتنقل لسكان شرقي اليمن.