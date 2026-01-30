أمطار وسيول تدفع المغرب لرفع مستوى التأهب شمالي البلاد

أعلنت السلطات المحلية في مدينة القصر الكبير -الواقعة شمالي المغرب– رفع حالة التأهب القصوى جراء الأمطار الغزيرة والسيول، تزامنا مع تعبئة في إقليم سيدي قاسم شمال غربي البلاد.

وقالت وزارة التجهيز والماء المغربية إن الجهود متواصلة في مدينة القصر الكبير لحماية أحياء سكنية مهددة بالفيضانات.

وحث رئيس المجلس المحلي للمدينة السكان على التحلي بأقصى درجات اليقظة والحذر، ودعا من تتوفر له إمكانية مغادرتها إلى الإسراع في ذلك.

وشملت إجراءات مواجهة تداعيات الاضطرابات الجوية تدخل الجيش لمساعدة سكان المناطق المتضررة.

وقالت اللجنة الوطنية لليقظة لتدبير وتتبع أحداث الفيضانات (هيئة رسمية) -في بيان اليوم الجمعة- إن السلطات تواصل ضمان الجاهزية للتدخل الفوري كلما دعت الضرورة، وذلك إلى حين تحسن الأحوال الجوية الاستثنائية في البلاد.

وعقدت اللجنة -اليوم في مقر وزارة الداخلية- اجتماعا بحضور وزراء من مختلف القطاعات الحكومية لتقييم حجم الأضرار المسجلة.

وقال وزير التجهيز والماء نزار بركة إن اجتماع اللجنة بحث تنسيق عمل جماعي للتدخل الفوري، ونشْر وسائل بشرية ولوجستية لدعم سكان المناطق المتضررة.

وفي إقليم سيدي قاسم شملت الإجراءات الطارئة تنظيف الشبكات ومجاري الصرف لتفادي أي اضطرابات، وإجراء إصلاحات فورية للشبكات التي تضررت بسبب غزارة الأمطار.

كما تم فتح مجاري المياه في الإقليم وإزالة الترسبات الطينية من جنبات وقارعة الطريق، من خلال فرق تعمل على مدار الساعة.

ومنذ سبتمبر/أيلول الماضي وحتى الأربعاء، شهد إقليم العرائش شمال غربي البلاد أمطارا غزيرة فاقت 600 ملم، وفقا لمعطيات رسمية.

كما شهدت مدن عدة خلال ديسمبر/كانون الأول 2025 أمطارا غزيرة وتساقطا كثيفا للثلوج.

إعلان

وحتى الأربعاء، بلغ حجم مخزون الماء في سدود المملكة 9.26 مليارات متر مكعب، وهو المعدل الذي لم يُسجل منذ يوليو/تموز 2019، وفق بيانات الحكومة.