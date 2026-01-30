رئيس الكونغو يبحث مع وفد الاتحاد الأفريقي مبادرات السلام بمنطقة البحيرات

أجرى رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي -أمس الخميس- محادثات مع لجنة الوسطاء التابعة للاتحاد الأفريقي بشأن المبادرات الرامية إلى إحلال السلام في الكونغو الديمقراطية ومنطقة البحيرات الكبرى.

ووفق ما نشره حساب الرئاسة الكونغولية على منصة "إكس"، فقد أشاد تشيسيكيدي بجهود الوفد الأفريقي مؤكدا التزامه بتحقيق سلام دائم وقابل للتحقق في شرقي البلاد، حيث تشهد المنطقة منذ سنوات نزاعات مسلحة وأزمات إنسانية متكررة.

كما شدد الرئيس الكونغولي على أهمية الاستقرار الإقليمي، مشيرا إلى ضرورة احترام جميع الأطراف للالتزامات الموقعة في إطار المساعي المشتركة لإنهاء التوترات.

من جانبها، أكدت الرئيسة السابقة لإثيوبيا وعضو الوفد الأفريقي سهلي ورق زودي على الطابع الملحّ للتحرك من أجل إنهاء معاناة السكان، وقالت: "نحن في جولة استماع، وسنلتقي مختلف الأطراف لنرى ما يمكن فعله من أجل رفاهية هذه الشعوب التي عانت كثيرا لعقود طويلة. خلف هذه الأزمات توجد معاناة إنسانية يجب أن تتوقف".

وضم وفد الاتحاد الأفريقي شخصيات سياسية بارزة مثل الرئيس النيجيري الأسبق أولوسيغون أوباسانجو، والرئيسة السابقة لإثيوبيا سهلي ورق زودي، والرئيسة السابقة لجمهورية أفريقيا الوسطى كاترين سامبا-بانزا، في إشارة إلى أهمية هذه الجولة ودعمها من قيادات أفريقية ذات خبرة في ملفات الوساطة وحل النزاعات.