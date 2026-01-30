الدعم السريع يستهدف الأُبيّض بالمسيرات والجيش السوداني يتصدى

قال مصدر بالجيش السوداني للجزيرة إن أكثر من 5 مسيرات لقوات الدعم السريع أُسقطت، كانت تحاول استهداف مدينة الأُبَـيِّـض، بشمال كردفان، صباح اليوم الجمعة.

وأضاف المصدر أن المسيرات هاجمت مواقع جنوب وشرق مدينة الأُبيّض، في حين سُمعت أصوات المضادات الأرضية أثناء محاولة تصديها للمسيرات.

وتضم الأُبَـيِّـض مقر الفرقة الخامسة مشاة التابعة للجيش السوداني. وتعد أكبر منطقة عملياتية في غرب البلاد، ومنها تنطلق أرتال الجيش صوب مواقع الدعم السريع في كردفان ودارفور.

ونقلت وكالة الأناضول عن شهود عيان أن أصوات المضادات الدفاعية دوّت بكثافة في أجواء المدينة أثناء التصدي للهجوم صباح اليوم، مشيرين إلى إسقاط عدد من الطائرات المسيّرة في عدة مناطق داخل مدينة الأُبَـيِّـض.

وتداول عناصر من الجيش السوداني عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تُظهر إسقاط الطائرات المسيّرة وسط المدينة، في حين نشر ناشطون مقاطع أخرى للمضادات وهي تتصدى للطائرات في سماء الأُبَـيِّـض، إلى جانب صور لطائرات قالوا إنها أُسقطت.

وفي السياق، أفاد شهود عيان لوكالة الصحافة الفرنسية أن الغارات التي بدأت فجرا واستمرت أكثر من ساعتين، استهدفت قاعدة عسكرية ومقر الشرطة والبرلمان الإقليمي ومكاتب شركة الاتصالات سوداني والمنطقة المحيطة بالملعب البلدي، وفق شهود العيان.

وتتهم السلطات السودانية منذ فترة قوات الدعم السريع بشن هجمات بطائرات مسيّرة على منشآت مدنية، بينها محطات كهرباء وبنى تحتية في مدن شمالي وشرقي البلاد، في حين تلتزم قوات الدعم السريع الصمت.

وتشهد ولايات إقليم كردفان الثلاث منذ أسابيع اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، أسفرت عن نزوح عشرات الآلاف خلال الفترة الأخيرة.

ومنذ أبريل/نيسان 2023 يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع قتالا بسبب خلاف بشأن دمج الأخيرة في المؤسسة العسكرية، ما أدى إلى واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وأسفر عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص.