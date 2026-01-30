الاحتلال ينفي اعتماده أرقام صحة غزة بشأن حصيلة الشهداء

نفى جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن يكون قد اعتمد حصيلة وزارة الصحة في قطاع غزة بشأن أعداد الشهداء منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وذلك ردا على تقارير نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت عن إقرار ضمني بهذه الأرقام.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ناداف شوشاني -في منشور عبر منصة إكس- إن "المعلومات المنشورة لا تعكس الأرقام الرسمية للجيش"، مؤكدا أن أي بيانات تتعلق بهذا الملف "سيتم الإعلان عنها فقط عبر القنوات الرسمية والمعتمدة".

وجاء النفي بعد يوم من تقرير لصحيفة هآرتس الإسرائيلية أفاد بأن الجيش الإسرائيلي "وافق على الأرقام التقديرية لوزارة الصحة التي تديرها حماس في غزة"، من دون أن تحدد الصحيفة مصادر معلوماتها، وهو ما دفع وسائل إعلام محلية أخرى إلى تداول التقرير.

وأشارت هآرتس إلى أن الجيش الإسرائيلي "يدرس بيانات القتلى الفلسطينيين بهدف التمييز بين أعداد المقاتلين والمدنيين، في ظل الجدل المتواصل حول مصداقية الأرقام الصادرة من غزة"، حسب الصحيفة الإسرائيلية.

وقد أعلنت وزارة الصحة في القطاع استشهاد ما لا يقل عن 71 ألفا و667 فلسطينيا، معظمهم من المدنيين، منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية، وهي أرقام تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة، رغم تشكيك إسرائيل المستمر بها بحجة أن الوزارة تخضع لإدارة حركة حماس.

ولا تفصل وزارة الصحة الفلسطينية بين المدنيين والمقاتلين في إحصاءاتها، لكنها تؤكد أن أكثر من نصف الضحايا من النساء والأطفال، مشيرة إلى أن الأرقام لا تشمل من لا تزال جثثهم تحت الأنقاض أو الوفيات غير المباشرة الناتجة عن الحرب.

وحسب الوزارة، فإن 492 شخصا استشهدوا جراء الضربات الإسرائيلية منذ العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تاريخ سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.