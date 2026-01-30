إلهان عمر تحمّل ترمب مسؤولية التهديدات التي تتعرّض لها

وجّهت وزارة العدل الأمريكية تهما لأنتوني كازميرتشاك (55 عاما) بالاعتداء على النائبة إلهان عمر برش سائل خل التفاح عليها أثناء إلقائها كلمة أمام مواطنين، الثلاثاء، خلال اجتماع جماهيري في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا.

وبعد يوم من الاعتداء عليها، حمّلت النائبة الديمقراطية المسلمة في مجلس النواب الأمريكي إلهان عمر، ترمب مسؤولية تزايد التهديدات بالقتل التي تتعرض لها.

وأوضحت في مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء، أن الرئيس ترمب يستهدفها منذ انتخابها أول مرة لعضوية الكونغرس قبل 7 سنوات، وقالت: "كلما استخدم رئيس الولايات المتحدة خطابا تحريضيا يستهدفني ويستهدف المجتمع الذي أمثله، أتلقى سيلا من التهديدات بالقتل".

وردا على سؤال عما إذا كانت تشعر بالقلق من الخروج إلى الأماكن العامة بعد الهجوم، قالت: "الخوف والترهيب لا يُجديان نفعا معي"، ووجهت النائبة الأمريكية رسالة إلى ترمب وأنصاره: "ما تفعلونه لم ينجح حتى الآن، ولن ينجح في المستقبل".

وتابعت: "لو لم يكن ترمب رئيسا ومهووسا بي إلى هذا الحد، لما أنفقت الدولة كل هذه الأموال على حمايتي اليوم، ولما فكرت فيما يجب فعله لحمايتي".

ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب النائبة الديمقراطية من أصول صومالية، بأنها "غير كفء وبائسة وقمامة"، مشيرا إلى أن المهاجرين الصوماليين المقيمين في الولايات المتحدة دمّروا ولاية مينيسوتا، ودعا إلى ترحيلها من البلاد.

وكانت إلهان عمر قد انتقدت في وقت سابق تصريحات الرئيس ترمب بشأن الهجوم الذي تعرّضت له، مشيرة إلى أن "خطاب الكراهية لن ينجح، والأمريكيون من أصول صومالية باقون هنا".

دعم ديمقراطي

وسبق أن أدانت شخصيات بارزة في الحزب الديمقراطي بالولايات المتحدة الهجوم الذي تعرّضت له النائبة إلهان، ومن بينهم فاليري فوشي، وكيلي موريسون، وياسمين أنصاري، وتيد ليو، وسوزي لي، حيث نشروا تدوينات عبر حساباتهم على منصة "إكس" أعربوا فيها عن تضامنهم مع عمر.

كما أعرب عمدة نيويورك الديمقراطي زهران ممداني، في تدوينة على "إكس"، الأربعاء، عن إدانته للهجوم ووصفه بـ"المقزز"، مشددا على أن إلهان عمر تعرّضت مرارا للعنصرية.

من جهته، أشاد السيناتور بيرني ساندرز، في تدوينة عبر "إكس"، بشجاعة النائبة إلهان، لافتا إلى أن تصعيد ترمب لخطابه واستهدافه لها مرة أخرى بدلا من إدانة الهجوم الذي تعرّضت له يُعد "أمرا مخزيا".

ومنذ 7 يناير/كانون الثاني، تشهد العديد من المدن الأمريكية احتجاجات واسعة ضد سياسة "العنف المميت" الذي تستخدمه إدارة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك في حملتها ضد المهاجرين، والتي قُتل خلالها مواطنان في مدينة مينيابوليس.