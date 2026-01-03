3 شهداء بينهم طفلة بنيران الاحتلال في غزة

استشهد 3 فلسطينيين، بينهم طفلة، اليوم السبت، بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وفق مصادر إعلامية وطبية محلية.

وقال مصدر طبي إن امرأة (عمرها 45 عاما) استشهدت برصاص إسرائيلي في بيت لاهيا شمال غربي القطاع، ووصل جثمانها إلى مستشفى الشفاء غربي مدينة غزة.

وأفاد شهود عيان، أن سنيورة الشيش استُشهدت أثناء وجودها في منطقة تل الذهب ببلدة بيت لاهيا، ضمن المناطق التي انسحب منها الجيش بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

وفي وقت سابق السبت، قال مصدر طبي إن طفلة فلسطينية (عمرها 11 عاما) استشهدت برصاص جيش الاحتلال خارج مناطق انتشاره في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، ووصل جثمانها إلى مستشفى الشفاء.

ونقل المركز الفلسطيني للإعلام عن مصدر طبي أن مواطنا (عمره 27 عاما) استشهد برصاص الاحتلال قرب موقف حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

ولفت المركز إلى أن مواطنا أصيب برصاص الاحتلال في بطنه بمحيط مستشفى ناصر غربي خان يونس.

ومن جهته، أفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ بإصابة مواطنين بنيران جيش الاحتلال في مواصي رفح جنوبي قطاع غزة.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر محلية بأن آليات الجيش أطلقت نيرانها بشكل عشوائي شرقي مخيم البريج للاجئين وسط القطاع.

كما ذكرت مصادر محلية أن طائرات الاحتلال شنت 3 غارات شرقي خان يونس، في حين أطلقت المروحيات والدبابات الإسرائيلية نيرانها صوب المناطق الشرقية من المدينة.

وأطلقت زوارق حربية إسرائيلية نيرانها بشكل مكثف في عرض البحر قبالة مدينة رفح.

ومنذ سريان الاتفاق، ارتكب الجيش الإسرائيلي مئات الخروقات، مما أسفر عن استشهاد 416 فلسطينيا وإصابة 1153 آخرين.

وأنهى الاتفاق، حرب إبادة بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، واستمرت لعامين، وخلفت أكثر من 71 ألف شهيد فلسطيني، وما يزيد على 171 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90% من البنى التحتية المدنية بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.