"يا إلهي هناك زلزال".. هدوء رئيسة المكسيك يثير إعجاب مغردين

أثار مشهد هدوء رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم وتماسكها أثناء إخلاء القصر الرئاسي إثر زلزال قوي ضرب البلاد إعجاب مغردين على منصات التواصل الاجتماعي، في لحظة وصفها كثيرون بأنها تعكس مستوى عاليا من الاحترافية والرزانة في إدارة الأزمات.

وضرب زلزال بقوة 6.5 درجات على مقياس ريختر سواحل المكسيك صباح أمس الجمعة، وسُجِلت بعده أكثر من ألف هزة ارتدادية حتى الآن، مع إمكانية استمرارها لأيام أو حتى أسابيع، وربما بالقوة نفسها أو أشد، بحسب ما أعلنته السلطات المكسيكية.

وكان مركز الزلزال على بعد 15 كيلومترا من مدينة سان ماركوس في ولاية غيريرو على ساحل المحيط الهادي، وبعمق 35 كيلومترا من سطح الأرض، ويبعد عن العاصمة مكسيكو سيتي 230 كيلومترا، كما تأثرت به مدينة أكابولكو و7 ولايات أخرى، أقربها موريلوس وأواكساكا.

وسجلت عدسات الهواتف وكاميرات المراقبة اللحظات الأولى للزلزال، واهتزاز البنايات الشاهقة بشكل مرعب، وحالة الهلع الكبير التي أصابت المواطنين في الشوارع والمباني، حيث تداول نشطاء مشاهد توثق اللحظات الأولى للكارثة الطبيعية.

وأعلنت السلطات المكسيكية مصرع شخصين على الأقل جراء الزلزال وإصابة العشرات بجروح متفاوتة، في حين تضررت مئات المنازل وسقطت العشرات من المباني الأخرى، وتشققت طرقات سريعة، ودُمرت مستشفيات ومؤسسات عامة بشكل جزئي.

وتزامن الزلزال مع مؤتمر صحفي كانت تعقده رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم على الهواء مباشرة أمام حشد من الصحفيين، حيث بدأت الأرض تهتز بقوة في القصر الرئاسي وسط حالة من الذعر بين الحضور.

وفي مشهد لافت، قالت شينباوم بهدوء تام "يا إلهي هناك زلزال، دعونا جميعا نخرج في هدوء"، وأخلت القصر الرئاسي بشكل منظم، لكنها عادت بعد دقائق قليلة من سكون الزلزا، وأكملت مؤتمرها الصحفي، مخصصة جزءا منه لإعطاء موجز عن الزلزال وتداعياته.

ورصد برنامج "شبكات" (2026/1/3) جانبا من تعليقات النشطاء على مشاهد زلزال المكسيك وردود الفعل على سلوك الرئيسة، حيث كتب أشرف معبّرا عن إعجابه:

ما هذا الرقي والرزانة في التعامل مع الموقف من قبل رئيسة المكسيك؟! تُخلي وتساعد غيرها من الحاضرين قبل خروجها

بدوره، علّق عبد الرحمن على سلوك بعض الأشخاص الذين وثقوا الزلزال عبر هواتفهم رغم الخطر، فغرد:

من الملفت رؤية البعض يوثق مشاهد الزلزال عبر الهاتف دون الخروج للبعد عن الخطر، الإدمان على التصوير وتوثيق الأمور أصبح عادة لدى البعض دون التفكير في الخطوات الفعلية الآمنة.

أما حسين فعبّر عن قلقه من قوة الزلزال:

زلزال قوي بهذا الشكل يبعث على القلق الشديد.. نسأل الله السلامة للجميع، وأن يقلل الخسائر ويحفظ الأرواح.

في المقابل، أثارت ترف استغرابها من تمايل المباني دون سقوطها رغم قوة الزلزال، فغرّدت:

ليش أشوف المباني تتمايل وكأنها بتطيح؟ بس ما طاحت بالأخير.. شي غريب رغم قوة الزلزال ما وصلت 7 درجات.

وفي هذا السياق، تفسر الخصائص الجيولوجية لمكسيكو سيتي سبب شدة تأثر المدينة رغم بعدها عن مركز الزلزال، إذ بُنيت العاصمة فوق بحيرات قديمة، مما يجعل تربتها تُضخم الموجات الزلزالية وتحوّل الهزات المتوسطة إلى شديدة، والأخطر أنها تُطيل زمن الاهتزاز.

وأضافت مصادر علمية أن شدة تأثير الزلازل لا تُقاس بدرجتها فقط، بل أيضا بعمقها الرأسي في الأرض، فكلما اقتربت بؤرته من القشرة الأرضية، زاد تأثيره، بالإضافة إلى المسافة الأفقية من مركزه، وكذلك نوع التربة وخصائص البناء.

وتقع المكسيك على واحدة من أخطر النطاقات الزلزالية في العالم، وهي منطقة الحزام الناري في المحيط الهادي، وتشهد هذه المنطقة نشاطا زلزاليا مستمرا بسبب تصادم تكتوني عالمي رئيسي يجعلها عرضة لزلازل متكررة وقوية.