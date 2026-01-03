مواجهات مع الاحتلال بالخليل ومستوطنون يهاجمون قرية بسلفيت

اندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال وفلسطينيين في مناطق بمحافظة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، في حين هاجم مستوطنون قرية في محافظة سلفيت شمالا.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال اقتحمت ليل أمس الجمعة مدينة الظاهرية جنوب مدينة الخليل وأطلقت طائرة مُسيّرة في سماء المنطقة تزامناً مع الاقتحام، وسط انتشار مكثف للجنود في أحياء المدينة.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة وسط البلد وأطلقت الرصاص الحي، مما أدى إلى إصابة فلسطيني.

وأكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها نقلت شابا إلى أحد المشافي، جراء إصابته برصاصة في قدمه.

وفي السياق ذاته، اندلعت مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم العروب شمال الخليل، ويأتي ذلك في وقت اقتحم فيه مستوطنون منازل فلسطينيين في قرية بيرين شرق الخليل، ونفذوا جولات استفزازية بين المنازل.

وفي بلدة إذنا غرب الخليل أصيب فلسطيني بجروح طفيفة، عقب اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي البلدة أمس الجمعة، وإطلاق الرصاص الحي وقنابل الصوت، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

وإلى الشمال الشرقي من الضفة، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية تياسير شرق طوباس، وأفادت مصادر محلية بأن الاحتلال اقتحم القرية بعدد من الآليات العسكرية، دون التبليغ عن إصابات أو اعتقالات.

هجمات مستوطنين

وفي شمال الضفة الغربية المحتلة، هاجم مستوطنون إسرائيليون أطراف قرية فرخة غربي محافظة سلفيت، وأطلقوا الرصاص الحي في الهواء.

ونقلت وكالة الأناضول عن عضو مجلس قرية فرخة مصطفى بكر قوله إن نحو 50 مستوطنا هاجموا أطراف القرية الشمالية، وأطلقوا الرصاص الحي في الهواء، مثيرين حالة من الرعب في صفوف الأهالي.

وأضاف بكر أن الجيش الإسرائيلي اقتحم القرية لتأمين وحماية المستوطنين، دون التبليغ عن إصابات.

كما هاجم مستوطنون منزل المواطن نايف عبد النبي شبانة في الأطراف الشمالية لبلدة سنجل شمال رام الله، وخلعوا شبابيك المنزل وسرقوا عددا من المقتنيات والممتلكات إضافة إلى إحداث تخريب واسع داخله، وفق (وفا).

ويأتي هذا الاعتداء ضمن سلسلة متواصلة من هجمات المستوطنين التي تستهدف المواطنين وممتلكاتهم في سنجل، في ظل تصاعد الاعتداءات والاستفزازات المتكررة.

ومنذ بدء حرب الإبادة بقطاع غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قتل الجيش الإسرائيلي والمستوطنون بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1105 فلسطينيين، وأصابوا نحو 11 ألفا، إضافة لاعتقال أكثر من 21 ألفا.

بينما خلفت الإبادة الإسرائيلية بدعم أميركي في غزة أكثر من 71 ألف شهيد و171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال نحو 90% من البنى التحتية المدنية، وقدرت الأمم المتحدة تكلفة إعادة الإعمار بنحو 70 مليار دولار.