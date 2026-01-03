مدير مكتب الجزيرة بواشنطن: ترامب كان يرغب بأن تنقلب نائبة مادورو على رئيسها

قال مدير مكتب الجزيرة في واشنطن عبد الرحيم فقرا إنه لا يعرف ما إذا كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد حدد البديل المحتمل لقيادة فنزويلا بعد اعتقال رئيسها نيكولاس مادورو رفقة زوجته واقتيادهما إلى الخارج.

وكان الرئيس ترامب قد ذكر في تصريحات لقناة فوكس نيوز أن بلاده لا يمكنها المخاطرة بالسماح لشخص آخر بتولي زمام الأمور من حيث توقف سلفه في فنزويلا.

وأوضح مدير مكتب الجزيرة في واشنطن أن تصريحات ترامب تؤكد أنه لن يسمح للشخص الذي سيتولى قيادة فنزويلا مستقبلا السير على خطى سلفه المعتقل، الذي يواجه الآن اتهامات بتهريب المخدرات وتهديد الأمن الداخلي الأميركي.

ويفهم من كلام ترامب -حسب فقرا- أنه يصدر تحذيرات للقيادة التي لا تزال تسهر على الأمن والاستقرار في فنزويلا بأنه إذا عارضت النهج الأميركي في فنزويلا فسيكون مصيرها سيئا.

وبشأن البديل المحتمل لقيادة فنزويلا، لم يفصح الرئيس الأميركي عن هوية الشخص الذي يريده أن يترشح ويكون خليفة لمادورو، وكان تحدث في السابق عن ديلسي رودريغيز نائبة مادورو، وقال "لا تزال هناك نائبة رئيس تمارس مهامها في فنزويلا"، وكان أمله أن تنقلب على رئيسها، حسب مدير مكتب الجزيرة.

وبشأن زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو الفائزة بجائزة نوبل للسلام، قال ترامب لفوكس نيوز إنه سينظر في ما إذا كان من الممكن لها أن تقود فنزويلا، مشيرا إلى وجود نائبة للرئيس في فنزويلا حاليا.

وحسب مدير مكتب الجزيرة في واشنطن، فإن هناك شخصيات فنزويلية أخرى معارضة غير ماتشادو، وكانت هي الأخرى ترغب في إنهاء حكم مادورو.

يذكر أن ماتشادو كانت قد أيدت العملية العسكرية الأميركية في بحر الكاريبي، وأهدت جائزة نوبل للسلام التي تحصلت عليها إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، معتبرة أنه "الأحق بها".

وكانت شبكة "سي إن إن" نقلت عن مسؤولين أميركيين أن إدارة الرئيس ترامب تعمل على خطط لليوم التالي في حال الإطاحة بالرئيس الفنزويلي.