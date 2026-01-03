محللان: أميركا لن تعاقب على اعتقال مادورو وترامب رسخ طريقة جديدة لمعاملة الخصوم

من المستبعد أن تواجه الولايات المتحدة الأميركية أي تداعيات سياسية ردا على اعتقالها الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، وفق محللين سياسيين، في خطوة يرى المحللون أنها تؤسس لمرحلة جديدة من التعامل مع من تعتبرهم واشنطن خصوما.

فقد أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب اعتقال مادورو وزوجته واقتيادهما جوا إلى خارج البلاد، وذلك بعد ضربات واسعة النطاق نفذت فجر اليوم السبت على فنزويلا، وقال إن إدارته تبحث عن بديله المحتمل.

وفي تصريحات لاحقة لفوكس نيوز، قال ترامب إن مادورو "نُقل إلى سفينة وسيتم نقله إلى نيويورك"، مضيفا "سنكون منخرطين بشأن من يتولى زمام الأمور في فنزويلا ونقوم باتخاذ القرار حاليا".

ورغم ردود الفعل الواسعة والمنتقدة للخطوة الأميركية، فإن المحلل السياسي الدكتور حسن منيمنة يستعبد مواجهة الولايات المتحدة أي عواقب من هذه العملية، التي تؤكد نهاية العمل بالأطر الدولية مهما حاول الأميركيون شرعنتها أو تبريرها بالسوابق الدولية.

وفي مقابلة مع الجزيرة، قال منيمنة إن هذه العملية قد تضع الولايات المتحدة في مواجهة سيناريو مشابه لما حدث عندما اعتقلت الرئيس البنمي مانويل نورييغا عام 1989، غير أن ردود الفعل الفنزويلية قد تكون مختلفة اختلافا كبيرا، كما يقول منيمنة، بالنظر إلى أنها دولة مستقلة كبيرة وذات سيادة.

ودانت بكين الهجوم الأميركي على فنزويلا بشدة وأعربت عن صدمتها إزاءه، وقالت الخارجية الصينية إن "أعمال الهيمنة الأميركية تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتهديدا للسلم في أميركا اللاتينية".

كما قالت الخارجية الفرنسية إن ما قامت به الولايات المتحدة يخالف مبدأ عدم استخدام القوة لحل الخلافات السياسية، في حين دعت كولومبيا مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة طارئة الاثنين المقبل لبحث الهجوم الأميركي على فنزويلا، حسب ما نقلته الجزيرة عن مصدر دبلوماسي.

إدانات صورية

بيد أن هذه المواقف الدولية ستظل صورية في نهاية المطاف، وفق منيمنة، الذي قال إن "العالم اعتبر كل ما قامت به إسرائيل في قطاع غزة جائزا، لكنه جاز من الناحية العملية".

إعلان

ولم يعرف بعد من سيخلف مادورو في رئاسة في البلاد، لكن ترامب قال إن إدراته تبحث هذا الأمر، وإن المعارضة ماريا ماتشادو -التي ينظر لها كحليفة لواشنطن- ربما تتولى الأمور، وأشار أيضا إلى وجود نائبة للرئيس.

وإذا تولت ماتشادو -الحائزة على جائزة نوبل للسلام- الرئاسة فستكون الولايات المتحدة عادت بالنصف الغربي من القارة الأميركية على نحو يعيدها إلى ما كانت تعرف بـ"جمهوريات الموز"، وفق منيمنة.

وتضع هذه اللحظة العالم أمام نقطة تحوّل مهمة ستواجه بتحديات داخلية وخارجية للولايات المتحدة، لكنها تداعيات ستظل صورية في النهاية مقارنة بالأمر الواقع الذي يؤسس لأسلوب جديد تتخذه واشنطن ضد من تصنفهم خصوما، كما يقول المحلل السياسي.

ومن غير المتوقع -وفق المتحدث- أن تتراجع واشنطن عما قامت به، كما أنها لن تواجه قصاصا من أي أحد، ولهذا ستفرض ما تريد على المنطقة التي تعتبرها حديقة خلفية لها وخاصة أنها تعرف أن لا أحد سيعاقبها.

رسالة لمن يخالفون واشنطن

ويحمل اعتقال مادورو رسالة واضحة لكل ما يفكرون في مخالفة الولايات المتحدة في نصف الكرة الغربي تحديدا، تنفيذا لما يطلق عليه "ملحق ترامب لمبدأ مونرو"، الذي يعتبر نصف القارة الغربي إطار نفوذ أميركي، حسب منيمنة الذي أشار إلى أن مبدأ مونرو كان يشير لأوروبا وليس لأميركا اللاتينية.

ويعني هذا السلوك -وفق المتحدث- أن على جميع دول هذه المنطقة الامتثال للإرادة الأميركية حتى لا تواجه مصير فنزويلا، وقد يكون التلويح بالقوة وحده كافيا لتحقيق هذا الهدف.

في المقابل، يقول المحلل الإستراتيجي في الحزب الجمهوري الأميركي أدولفو فرانكو إن الولايات المتحدة "اعتقلت تاجر مخدرات وليس رئيسا"، وإنها "لم تفرض خليفة له بدليل أن ترامب أشار إلى إمكانية تولي نائبة مادورو الحكم".

لكن هذا الاعتماد على من تبقى من رجال مادورو "لن يدوم طويلا، بحيث ستدعم الولايات المتحدة استقرارا قصير الأمد تمهيدا لانتخابات حرة يقررها الفنزويليون أنفسهم، دون أن تمنح فرصة لمن يصفهم فرانكو بتجار المخدرات".

في غضون ذلك، قالت شبكة "فوكس نيوز" الأميركية إن مادورو سيمثل أمام محكمة فدرالية أميركية الاثنين المقبل بتهم تتعلق بتجارة المخدرات.