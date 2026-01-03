محافظ حضرموت يعلن استعادة سيئون من قوات الانتقالي

أعلن محافظ حضرموت وقائد قوات درع الوطن سالم الخنبشي، اليوم السبت، عن تأمين المعسكرات بمديريات الوادي والصحراء، بعد استعادة المنطقة من سيطرة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي.

وأفاد الخنبشي بتأمين مطار سيئون الدولي والمرافق السيادية والخدمية في وادي حضرموت بشكل كامل، قائلا "تنتشر قواتنا في كافة المواقع الحيوية".

وأضاف أن قوات درع الوطن بدأت تحركها صوب الساحل لبسط الأمن وحماية المنشآت السيادية "حضرموت اليوم تمضي بخطى ثابتة نحو مستقبل آمن ومستقر"، وفق بيانه.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن المحافظ تأكيده بدء السلطة المحلية تنفيذ خطة شاملة لتطبيع الأوضاع وضمان استمرارية الخدمات والحياة العامة، مشيدًا بالدور الكبير الذي أظهره المواطنون ورجال القبائل في دعم جهود الأمن.

وجدد الخنبشي دعوته لمنتسبي الأجهزة الأمنية والعسكرية والعلماء واللجان المجتمعية والشخصيات الاجتماعية في مدينة المكلا إلى تعزيز التوعية لحماية الممتلكات والمؤسسات.

بدوره، أعلن مجلس حضرموت الوطني عودة مدينة سيئون، عاصمة وادي حضرموت، "إلى أبنائها"، مؤكداً "استعادة الأمن والاستقرار وحسم الوضع ميدانيًا لصالح النظام وهيبة الدولة".

واعتبر المجلس في بيان له أن "ما تحقق يمثل محطة مفصلية في تاريخ حضرموت، حيث انتصرت إرادة أبنائها في إدارة شؤون مدينتهم بعيدًا عن الفوضى والمشاريع المفروضة بقوة الأمر الواقع"، حسب البيان.

ويأتي هذا بعد إعلان الخنبشي أمس الجمعة انطلاق عملية عسكرية "استلام المعسكرات" "تعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة وحماية المواطنين من أي فوضى محتملة".

وانطلقت العملية العسكرية بعد قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، أمس الجمعة، تكليف الخنبشي قائدا لقوات درع الوطن في حضرموت.

ونفذت قوات "الانتقالي"، الذي يطالب بانفصال جنوب اليمن، تحركات عسكرية مفاجئة أوائل ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت على إثرها السيطرة على حضرموت والمهرة، قبل أن تؤكد رفضها دعوات محلية وإقليمية للانسحاب.