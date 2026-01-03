ما الذي نعرفه حتى الآن عما جرى في فنزويلا؟

شهدت العاصمة الفنزويلية في وقت مبكر من صباح اليوم السبت سلسلة انفجارات تلاها إعلان الولايات المتحدة اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

ضربات ناجحة واعتقال مادورو

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة نفذت بنجاح ضربة واسعة النطاق ضد فنزويلا وقيادتها.

وأوضح ترامب أنه تم إلقاء القبض على الرئيس مادورو وزوجته، ونقلهما جوا خارج فنزويلا.

وأضاف أن العملية نفذت بالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون الأميركية.

من جهتها، أعلنت شبكة "سي بي إس نيوز" أنّ قوات "دلتا" الأميركية هي التي اعتقلت الرئيس الفنزويلي.

وكانت وسائل إعلام أميركية نقلت عن مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي أن ترامب أمر بضرب بعض الأهداف في فنزويلا بما فيها منشآت عسكرية.

عدد من القتلى

قالت نائبة رئيس فنزويلا إن عددا من الجنود والمدنيين الفنزويليين قُتلوا بالهجمات الأميركية التي استهدفت البلاد اليوم.

وفي وقت سابق نقل إعلام أميركي عن مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنه أمر بضرب أهداف في فنزويلا بعضها منشآت عسكرية.

ولاحقا أعلن ترامب أن بلاده شنت عملية واسعة النطاق ضد فنزويلا، أسفرت عن اعتقال رئيسها نيكولاس مادورو وزوجته واقتيادهما إلى خارج البلاد.

محاكمة مادورو

وبحسب الإعلان الرئاسي، نُفذت العملية بالتنسيق بين القوات العسكرية الأميركية وأجهزة إنفاذ القانون، في إطار هجوم استهدف العاصمة كراكاس فجر اليوم، دون الكشف عن الوجهة النهائية، على أن تُكشف تفاصيل إضافية خلال مؤتمر صحفي مرتقب يعقده ترامب في وقت لاحق من اليوم.

وقال كريستوفر لاندو نائب وزير الخارجية الأميركي إن الرئيس مادورو "سيحاكم أخيرا على جرائمه".

أما السيناتور الجمهوري مايك لي فقال إن وزير الخارجية ماركو روبيو أبلغه بأن القوات الأميركية اعتقلت مادورو لمحاكمته بتهم جنائية في الولايات المتحدة.

ورغم عدم إعلان ترامب صراحة نقل مادورو وزوجته إلى الولايات المتحدة، فإن التقديرات تشير إلى أن عملية الترحيل قد تكون جرت على مراحل، تبدأ بنقلهما إلى إحدى النقاط الأميركية المتقدمة في منطقة الكاريبي، وربما إلى سفن حربية أميركية منتشرة في المنطقة، تمهيدا لنقلهما لاحقا إلى الأراضي الأميركية.

الرد الفنزويلي

قبيل اعتقاله أعلن الرئيس مادورو حالة الطوارئ القصوى والتعبئة العامة في البلاد، وأصدر قرارا بتفعيل خطط الدفاع الوطني الشاملة، والانتقال إلى القتال المسلح، بالتزامن مع إصداره أوامر بنشر فوري لقوات الدفاع الشعبي في كافة أرجاء البلاد.

إعلان

ووصف وزير الخارجية الفنزويلي ما يجري بأنه عدوان إمبريالي خطِر، شنته الولايات المتحدة الأميركية، معتبرا إياه انتهاكا صارخا لمواثيق الأمم المتحدة وتهديدا للسلم الدولي.

وأكد البيان أن الهدف الحقيقي للهجوم هو الاستيلاء على ثروات البلاد الإستراتيجية من النفط والغاز، ومحاولة تغيير النظام بالقوة، مشددا على أن هذه المحاولات ستفشل.

وفي السياق طالبت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز الولايات المتحدة، بتقديم دليل على أن الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته على قيد الحياة.

وأوضحت رودريغيز أن الهجوم الأميركي أسفر عن مقتل مسؤولين وعسكريين ومدنيين في مختلف أنحاء البلاد.

تعبئة عامة

في الأثناء، أعلن وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو لوبيز التعبئة العامة في صفوف القوات المسلحة، تلبية للظرف الصعب التي تمر بها بلاده.

ودعا الوزير الفنزويلي إلى عدم الانجرار إلى الفوضى والهلع.

وفي مقطع فيديو تحدث فيه عن الهجمات الأميركية، دعا الوزير الفنزويلي، المجتمع الدولي إلى إدانة الهجوم الأميركي على بلاده.

آثار القصف

نقلت رويترز عن مصدرين وصفتهما بالمطلعين على عمليات شركة النفط الفنزويلية الحكومية أن عمليات إنتاج النفط وتكريره تسير على نحو ⁠طبيعي، وأن أهم منشآتها لم تتضرر جراء الهجمات الأميركية التي استهدفت نقل الرئيس نيكولاس مادورو ‌إلى خارج البلاد، وذلك وفقا لتقييم أولي.

وأوضح أحد المصدرين ‌أن ميناء لا ‌جوايرا، القريب ⁠من العاصمة كراكاس وأحد أكبر موانئ البلاد لكنه لا ‌يُستخدم في عمليات النفط، تعرض لأضرار بالغة.