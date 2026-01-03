كيف استطاعت أميركا تحييد الدفاعات الجوية الفنزويلية قبل اعتقال مادورو؟

قال العقيد ركن حاتم كريم الفلاحي، الخبير العسكري والإستراتيجي، إن العمليات العسكرية الأميركية في فنزويلا نُفذت بأسلوب متداخل ومتكامل، بدأ بتحييد مواقع الدفاع الجوي بشكل كامل، في ظل حشد عسكري أميركي توفرت له قدرات وإمكانات عالية مكنت من إدارة العملية بدقة.

وأوضح الفلاحي للجزيرة، أن القوات الأميركية اعتمدت على طائرات استطلاع متطورة من طراز "إم كيو-4″، القادرة على كشف الأهداف من مسافات بعيدة تصل إلى نحو 937 كيلومترا من دون دخول الأجواء الإقليمية أو الأراضي الفنزويلية، إضافة إلى رادارات تستطيع رصد أهداف على مسافة تقارب 370 كيلومترا، ما وفر معلومات دقيقة حول مواقع الدفاعات الجوية التي جرى استهدافها وتحييدها، لتأمين المجال الجوي أمام الطائرات المشاركة في الهجوم.

وأشار إلى أن الغارات الجوية والانفجارات التي استهدفت بعض المواقع يُرجح أنها كانت موجهة ضد منظومات دفاع جوي محددة، في إطار تمهيد الطريق أمام تنفيذ العملية الخاصة باعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

سرعة خاطفة

وأضاف أن إعلان مادورو حالة الطوارئ، إلى جانب حديث وزير الدفاع عن التعبئة العامة، لم يكن كافيا لمنع تنفيذ العملية، نظرا لسرعتها وطابعها الخاطف.

وبيّن الفلاحي أن العملية أُعدت مسبقا مع احتساب جميع السيناريوهات المحتملة، بما في ذلك تحركات الجيش الفنزويلي والأجهزة الأمنية، لافتا إلى استخدام طائرات نقل عسكرية مثل "سي إتش-47″ و"يو إتش-60" التي تعتمد عليها قوات العمليات الخاصة، وعلى رأسها قوات دلتا الأميركية، في عمليات الإنزال الجوي.

وأكد أن هذه الطائرات لا تعمل بمعزل عن غطاء جوي يوفر الحماية ويستهدف أي مصادر تهديد محتملة، بما في ذلك الدفاعات الجوية أو الأهداف التي قد تشكل خطرا على عملية الإنزال. وخلص إلى أن العملية جرت وفق تخطيط شامل ومتكامل، جرى خلاله تحييد الدفاعات الجوية بالكامل وصولا إلى محيط القصر الرئاسي.

إعلان

وفي وقت سابق السبت، شهدت كراكاس ومدن فنزويلية أخرى انفجارات، تزامنا مع تحليق منخفض لطائرات حربية.

ونقل إعلام أميركي عن مسؤولين في إدارة الرئيس دونالد ترامب، أن الأخير أمر بضرب بعض الأهداف في فنزويلا بما فيها منشآت عسكرية.

ولاحقا أعلن ترامب أن بلاده شنت عملية واسعة النطاق ضد فنزويلا، أسفرت عن اعتقال رئيسها نيكولاس مادورو وزوجته واقتيادهما إلى خارج البلاد.