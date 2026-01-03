كمبوديا تتهم تايلند بـ"ضم" قرية حدودية

أعلنت كمبوديا أمس الجمعة أن القوات التايلندية سيطرت على قرية حدودية متنازع عليها، متهمة تايلند بـ"ضم" المنطقة بعد هدنة وضعت حدا للقتال على طول الحدود بين البلدين قبل أسبوع.

ودارت مواجهات عسكرية بين البلدين الجارين في جنوب شرق آسيا مرات عدة العام الماضي، إذ أسفرت معارك في ديسمبر/كانون الأول الماضي عن مقتل العشرات ودفعت أكثر من مليون شخص من الجانبين إلى النزوح.

واتفق البلدان على هدنة في 27 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وتعهدا بتجميد حركة الجنود ووضع حد لـ3 أسابيع من المواجهات.

وأفاد وزير الإعلام في كمبوديا نيث فيكترا لوكالة الصحافة الفرنسية بأن الجيش التايلندي بدأ "الضم غير القانوني للأراضي الكمبودية إلى تايلند، خصوصا في قرية تشوك شي".

وذكر الوزير الكمبودي أن القوات التايلندية ألحقت أضرارا بأبنية مدنية، ووضعت أسلاكا شائكة وحاويات شحن لإقامة "جدار حدودي"، وانتشرت في إدارة المناطق المتنازع عليها.

وقال إن "التأكيد الأحادي لسيادة تايلند بالقوة ظهر من خلال رفع العلم التايلندي"، مؤكدا أن "كمبوديا لن تعترف بأي تغيير للحدود ناتج عن استخدام القوة".

وأظهرت خريطة زودت وزارة الإعلام الكمبودية وكالة الصحافة الفرنسية بها وجودا عسكريا تايلنديا في أراض تطالب بها كمبوديا في منطقة تشوك شي.

وبحسب الخريطة الكمبودية، سيطرت تايلند الآن على منطقة تقع في أبعد نقطة لها على بعد نحو 750 مترا عن خط الحدود الذي رسمته بنوم بنه عبر القرية.

رفض تايلندي

من جانبه، قال الجيش التايلندي في بيان إنه سيطر على مناطق لطالما كانت تابعة لتايلند لكنها "محتلة" من قبل كمبوديا.

ورفض الجيش التايلندي في بيان رواية بنوم بنه وتقارير إعلامية صدرت مؤخرا تشير إلى أنه استخدم القوة لانتزاع أراض كمبودية.

إعلان

وأفاد بأن المواقع التي لم يذكرها البيان كانت في الأساس أماكن نشرت القوات الكمبودية جنودا فيها وسكنها مدنيون كمبوديون، في تعد على سيادة تايلند.

وتابع "بالتالي، فإن الواقع هو أن كمبوديا احتلت أجزاء من الأراضي التايلندية"، مؤكدا عدم وجود "أي غزو أو احتلال لأراض كمبودية".

وتقع تشوك شي -التي نزح سكانها جراء القتال الشهر الماضي- في منطقة حدودية بين كمبوديا وتايلند.

واستقبلت تايلند لاجئي حرب كمبوديين في المنطقة في ثمانينيات القرن الماضي، وبقيت بعض العائلات بالمنطقة بعد وقت طويل على توقف القتال في الحرب الأهلية الكمبودية.

وذكر الجيش التايلندي أن مدنيين كمبوديين "أسسوا مجتمعات وأقاموا" بشكل غير قانوني في الأراضي التايلندية.

وتقول كمبوديا إن نحو 3 آلاف شخص كانوا يقيمون في تشوك شي قبل المواجهات التي وقعت في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وتعود جذور النزاع بين البلدين إلى ترسيم حدودهما البالغ طولها 800 كيلومتر خلال فترة الاستعمار، ويطالب الطرفان بأراض ومعابد عمرها قرون.