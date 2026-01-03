قوات "درع الوطن" تتسلم مطار الغيضة والقصر الجمهوري في المهرة

وثقت مقاطع مصورة سيطرة قوات "درع الوطن"، التابعة للحكومة اليمنية والتحالف بقيادة السعودية، على مناطق مهمة في محافظة المهرة، شرقي اليمن، بعد انسحاب قوات "المجلس الانتقالي الجنوبي" منها.

وأظهرت صور خاصة -حصلت عليها الجزيرة مباشر- لحظة وصول القوات "درع الوطن" لتسلم مطار مدينة الغيضة، عاصمة ولاية المهرة.

كما أظهرت صور أخرى سيطرة عناصر من قوات "درع الوطن" على القصر الجمهوري.

وفي وقت سابق اليوم السبت، كلف رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي محافظ المهرة محمد علي ياسر بتسلم المعسكرات وتطبيع الأوضاع في المحافظة.

وأوائل ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يطالب بانفصال جنوب اليمن، السيطرة على عدد من المحافظات الجنوبية، بينها المهرة، لكنها تراجعت بعد مواجهات عنيفة اندلعت خلال الأيام الماضية بينها وبين القوات الحكومية بدعم جوي من تحالف دعم الشرعية.

وطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي عقد مؤتمر في العاصمة السعودية الرياض، بهدف جمع الأطراف اليمنية حول طاولة الحوار لبحث الحلول المناسبة للقضية الجنوبية.