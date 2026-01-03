قطر ترحب بجهود الحكومة اليمنية واستضافة الرياض لمؤتمر معالجة القضية الجنوبية

رحبت دولة قطر بالجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية الشرعية لدعم مسار الحوار الوطني ومعالجة القضية الجنوبية، مؤكدة دعمها لكل المبادرات الهادفة إلى التوصل لحلول عادلة وشاملة تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية.

وقالت وزارة الخارجية القطرية -في بيان- إن دولة قطر تثمن طلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي عقد مؤتمر في مدينة الرياض، بهدف جمع الأطراف اليمنية حول طاولة الحوار لبحث الحلول المناسبة للقضية الجنوبية، بما يعكس حرص القيادة اليمنية على اعتماد الحوار نهجا أساسيا لمعالجة القضايا الوطنية المختلفة.

وأعربت الخارجية القطرية عن تقديرها لاستضافة المملكة العربية السعودية لهذا المؤتمر، مشيدة بالدور الذي تضطلع به الرياض في دعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.

وشددت الخارجية القطرية على أهمية مشاركة كافة المكونات الجنوبية بصورة بناءة تُعلي مصلحة الشعب اليمني الشقيق في المؤتمر المزمع انعقاده في مدينة الرياض، وعلى الالتزام بمخرجات الحوار الوطني باعتبارها الإطار التوافقي والآلية الشاملة للتوصل إلى حل سياسي جامع، يلبي تطلعات الشعب اليمني بكافة مكوناته، ويحفظ وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه.

كما حذرت الخارجية القطرية من أن الإعلانات والإجراءات الأحادية التي تُتخذ دون التشاور والتوافق بين الأطراف اليمنية، ودون الانخراط في حوار جاد ومسؤول، من شأنها أن تؤدي إلى الانزلاق نحو الفوضى، بما يضر بمصالح الشعب اليمني الشقيق ويقوض فرص التوصل إلى تسوية سياسية مستدامة.

وفي الختام، أكدت وزارة الخارجية دعم دولة قطر التام لكافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى الدفع بالمسار السياسي، بما يسهم في إنهاء الأزمة اليمنية عبر الحوار والوسائل السلمية، وبما يخدم أمن واستقرار اليمن والمنطقة.