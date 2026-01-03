غارات إسرائيلية على مناطق بغزة وجرحى بقصف مسيرة خيمة نازحين

أصيب 4 فلسطينيين، بينهم امرأة وطفلان، جراء إلقاء مسيّرة إسرائيلية قنبلة على خيمة نازحين ببيت لاهيا شمالي قطاع غزة، في حين شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي غارات على مناطق انتشارها في مدينة غزة ودير البلح وخان يونس.

وقال مصدر طبي في مستشفى الشفاء في مدينة غزة إن 4 فلسطينيين، بينهم امرأة وطفلان، أصيبوا بجروح خطرة، إثر إلقاء مسيرة إسرائيلية قنبلة على خيمة نازحين خارج مناطق انتشار جيش الاحتلال في منطقة العطاطرة ببيت لاهيا شمالي قطاع غزة، وأعقب ذلك قصفٌ مدفعي لتلك المنطقة.

من جهة أخرى، أفاد مراسل الجزيرة بوقوع غارات إسرائيلية على مناطق انتشار الاحتلال شرقي مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة، وغارات أخرى على مناطق انتشاره شرقي مدينة غزة ودير البلح وسط القطاع.

وقال المراسل إن الغارات الإسرائيلية استهدفت بلدتي عبسان الكبيرة وعبسان الصغيرة شرق مدينة خان يونس، إضافة إلى غارات جوية استهدفت شرق مدينة دير البلح.

وأضاف أن الطائرات المروحية الإسرائيلية التي حلقت على علوّ منخفض، فتحت نيران أسلحتها الرشاشة على منازل المواطنين في منطقة "أبو العجين" داخل مناطق سيطرة جيش الاحتلال.

وفي شرق مدينة غزة، وتحديدا بمناطق حي التفاح، أفاد المراسل بوقوع غارات عنيفة شنتها الطائرات الحربية الإسرائيلية، تزامنا مع عمليات إطلاق نار مكثفة تنفذها القوات المنتشرة بالقرب من محور موراغ وداخل مدينة رفح.

وتأتي هذه الغارات ضمن الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 417 فلسطينيا، حسب وزارة الصحة.