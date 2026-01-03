ذكرت صحيفة نيويورك تايمز -نقلا عن مصادر مطلعة- أن شخصا في حكومة فنزويلا يعمل لحساب وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) قام بمراقبة موقع الرئيس نيكولاس مادورو خلال الأيام واللحظات التي سبقت إلقاء القبض عليه من قبل قوات العمليات الخاصة الأميركية.

وحسب ما نقلته الصحيفة اليوم السبت، فإن المصدر داخل الحكومة الفنزويلية راقب مكان وجود مادورو، وساهم بالمعلومات الاستخبارية التي أدت إلى اعتقاله، وذلك بالتوازي مع استخدام أسطول من الطائرات المسيرة الأميركية (الشبح) التي وفرت مراقبة شبه مستمرة للأراضي الفنزويلية، إضافة إلى المعلومات التي قدمها عملاء فنزويليون آخرون للوكالة.

وأفادت نيويورك تايمز بأنه ليس واضحا كيف جندت وكالة الاستخبارات المركزية هذا المصدر الفنزويلي الذي زود الأميركيين بمعلومات عن موقع مادورو، لكن مسؤولين سابقين قالوا إن الوكالة استفادت بوضوح من مكافأة الـ50 مليون دولار التي عرضتها الحكومة الأميركية مقابل معلومات تؤدي إلى القبض عليه.

وخلال جلسة تثبيته العام الماضي، تعهد مدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف بأن يقود وكالة "أكثر هجومية" ومستعدة لتنفيذ عمليات سرية بهدف جمع المعلومات ودفع السياسة الأميركية قدما.

وذكرت الصحيفة أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أجاز للوكالة اتخاذ إجراءات أكثر هجومية الخريف الماضي، ثم وافق في نوفمبر/تشرين الثاني على التخطيط والاستعداد لسلسلة عمليات في فنزويلا.

وأواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، استخدمت وكالة الاستخبارات المركزية طائرة مسيرة مسلحة لتنفيذ ضربة استهدفت رصيفا بحريا يعتقد مسؤولون أميركيون أن عصابة فنزويلية كانت تستخدمه لتحميل المخدرات على القوارب.

ونقلت نيويورك تايمز عن أحد الأشخاص -الذين أحيطوا علما بعملية اعتقال مادورو- قوله إن العملية كانت ثمرة "شراكة عميقة" بين الوكالة والجيش، وإنها جاءت بعد "أشهر من التخطيط الدقيق".

وقال مسؤول أميركي رفيع إن محللي وكالة الاستخبارات المركزية والعمليات الخاصة كانت لديهم -منذ وقت مبكر من التخطيط للعملية- قدرة على تحديد موقع مادورو بدقة، أي تحديد مكانه بشكل محكم.

ورغم الدور الحاسم الذي لعبته وكالة الاستخبارات المركزية في التخطيط والتنفيذ، فقد كانت المهمة -حسب الصحيفة- عملية نفذتها قوات العمليات الخاصة في الجيش الأميركي، وليست عملية تحت سلطة الوكالة مباشرة.

وبالتوازي مع ذلك، ذكرت منصة أكسيوس الإخبارية -نقلا عن مصدر- أن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية كان لها فريق موجود في فنزويلا منذ أغسطس/آب، سهل عملية اعتقال مادورو.

وشهدت العاصمة الفنزويلية في وقت مبكر من صباح اليوم السبت سلسلة انفجارات تلاها إعلان الولايات المتحدة اعتقال الرئيس الفنزويلي.

وأعلن ترامب أن الولايات المتحدة نفذت بنجاح ضربة واسعة النطاق ضد فنزويلا وقيادتها، وأوضح أن الرئيس مادورو وزوجته اعتُقلا، ونُقلا جوا خارج فنزويلا.

وأضاف أن العملية نفذت بالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون الأميركية.