ترامب: اعتقال مادورو يبعث إشارات ومنخرطون باختيار قيادة جديدة في فنزويلا

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في تصريحات لقناة فوكس نيوز، اليوم السبت، إن عملية اعتقال رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، "تبعث إشارات".

وأكد ترامب اعتقال مادورو وزوجته سيليا فلوريس، مشيرا إلى أنه جرى " اقتيادهما إلى سفينة بعدما قبضت عليهما قوات أميركية وسيجري نقلهما إلى نيويورك".

وذكر ترامب أنه ابلغ مادورو بضرورة" الاستسلام، مشيرا " قلت لمادورو عندما تحدثت إليه قبل أسبوع عليك الاستسلام لكن في النهاية تعين علينا القيام بشيء ما".

اختيار قيادة جديدة

وأشار الرئيس الأميركي إلى أن إدارته تتخذ "قرارا الآن بشأن الخطوة التالية بالنسبة للقيادة الفنزويلية"، مؤكدا "سنكون منخرطين بشأن من يتولى زمام الأمور في فنزويلا ونقوم باتخاذ القرار حاليا".

وأوضح ترامب " لا يمكننا المخاطرة بالسماح لشخص آخر بتولي زمام الأمور من حيث توقف سلفه في فنزويلا".

وأضاف " سننظر فيما إذا كان من الممكن لماريا كورينا ماتشادو أن تقود فنزويلا. والآن لديهم نائبة للرئيس".

وذكر الرئيس الأميركي أن الولايات المتحدة ستكون "منخرطة بقوة بقوة في قطاع النفط في فنزويلا".

فانس: مادورو رفض التسوية

من جانبه، قال نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس إن فنزويلا تجاهلت عدة عروض للتوصل إلى تسوية، مضيفا أن مادورو هو " أحدث شخص يدرك بأن الرئيس (دونالد) ترامب جاد فيما يقول".

وكتب فانس على حسابه بمنصة إكس إن "الرئيس عرض أكثر من مخرج لكنه كان واضحا على مدى هذه العملية: يتعيّن وضع حد لتهريب المخدرات وإعادة النفط المسروق إلى الولايات المتحدة".

كما شدد فانس على التبرير الأميركي للخطوة، قائلا "لا يمكنك تجنّب العدالة على خلفية تهريب المخدرات في الولايات المتحدة لأنك تعيش في قصر في كراكاس".