شاهد.. هكذا دخلت قوات درع الوطن مدينة سيئون

وثقت مقاطع مصورة عدة اليوم السبت، مشاهد لدخول قوات "درع الوطن" التابعة للحكومة اليمنية والتحالف بقيادة السعودية إلى مدينة سيئون بوادي حضرموت شرقي اليمن.

وأظهرت المقاطع التي تداولها ناشطون يمنيون، قيام أفراد من قوات درع الوطن برفع العلم اليمني على بوابة قصر سيئون وإنزال علم المجلس الانتقالي، وسط ترحيب من المواطنين.

وقد قال محافظ محافظة حضرموت، قائد قوات درع الوطن، سالم الخنبشي، اليوم السبت، إن قوات درع الوطن أتمت تأمين المعسكرات في مديريات الوادي والصحراء بنجاح كامل بالإضافة إلى تأمين مطار سيئون الدولي والمرافق السيادية والخدمية في وادي حضرموت.

وجاء إعلان الخنبشي بعد ساعات من إطلاقه عملية عسكرية "استلام المعسكرات" بصفته القائد العام لقوات درع الوطن، بهدف "تعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة وحماية المواطنين من أي فوضى محتملة".

وانطلقت العملية العسكرية بعد ساعات من قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، أمس الجمعة، تكليف الخنبشي قائدا لقوات درع الوطن في حضرموت.

ونفذت قوات "الانتقالي"، الذي يطالب بانفصال جنوب اليمن، تحركات عسكرية مفاجئة أوائل ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت على إثرها السيطرة على حضرموت والمهرة، قبل أن تؤكد رفضها دعوات محلية وإقليمية للانسحاب.