سوريا.. سقوط 3 صواريخ على المزة بدمشق ورفع الجاهزية في حلب

سقطت 3 صورايخ بشكل متزامن على حي المزة 86 ومحيط مطار المزة العسكري بالعاصمة السورية دمشق مساء اليوم السبت، وتسببت إحدى القذائف الصاروخية المجهولة المصدر في أضرار بالجامع المحمدي في حي المزة 86، وفق ما نقلت قناة الإخبارية السورية الرسمية.

وتبذل الحكومة السورية الجديدة جهودا مكثفة لضبط الأمن وبسط سيطرتها، وقد نشرت الجزيرة وثائق وتسجيلات حصرية تكشف عن خطط وتحركات فلول نظام بشار الأسد المخلوع سعيا لزعزعة استقرار سوريا.

وتمكّن برنامج "المتحري" الذي تبثه الجزيرة، من الوصول لأكثر من 74 ساعة من التسجيلات الصوتية المسربة ومئات الصفحات من الوثائق، تكشف محاولات ضباط بارزين لإعادة ترتيب الصفوف وجمع التمويل والسلاح لتقويض الحكومة السورية الحالية.

رفع الجاهزية في حلب

وفي إطار متصل، رفعت وزارة الداخلية السورية السبت مستوى الجاهزية الميدانية في محافظة حلب عبر تعزيز وحداتها العاملة بأسطول من الآليات والتقنيات الحديثة.

وشهدت مراسم تسليم الأسطول الجديد استعراضا للآليات الحديثة في ظل حضور وزير الداخلية أنس الخطاب وعدد من الضباط والممثلين الرسميين.

وقُتل عنصر أمن وأصيب آخرون بتفجير انتحاري استهدف دورية للشرطة بمدينة حلب الأربعاء الماضي، وفق وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

وجاء ذلك بعد أيام من أحداث دامية شهدتها حلب، أسفرت عن مقتل 4 مدنيين وإصابة آخرين، معظمهم أطفال ونساء، جراء قصف عشوائي وعمليات قنص نفذتها قوات سوريا الديمقراطية (قسد).