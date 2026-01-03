زيلينسكي يعتزم تغيير وزير دفاعه دون تقديم أسباب

اقترح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الجمعة تعيين ميخائيلو فيدوروف النائب الأول ⁠لرئيس الوزراء وزيرا جديدا للدفاع ​خلفا لدينيس شميهال.

وأشاد زيلينكسي بقدرات فيدوروف (34 عاما) -الذي يشغل أيضا منصب وزير التحول الرقمي- في تطوير الطائرات المسيّرة والتحول الرقمي اللازمين للدفاع عن البلاد.

وقال زيلينسكي في خطابه المسائي الذي بثه التلفزيون إن فيدوروف يشارك بفعالية كبيرة في ​مبادرة "خط ‌الطائرات المسيّرة"، ويعمل بكفاءة عالية على رقمنة الخدمات والإجراءات الحكومية.

وأضاف أنه بالتعاون مع جميع ‌أفراد الجيش والقيادة العسكرية ومصنّعي الأسلحة المحليين ‌وشركاء أوكرانيا يجب إدخال تغييرات في قطاع الدفاع تسهم فعليا في تحقيق التقدم.

وقال زيلينسكي ‌إن شميهال حقق نتائج جيدة بصفته وزيرا، وإن هناك عرضا أمامه بمنصب ‍حكومي جديد، دون أن يكشف عنه.

وتلزم موافقة البرلمان على ⁠تعيين فيدوروف.

لكنّ الرئيس الأوكراني لم يشرح قراره باستبدال وزير الدفاع الحالي شميهال، وهو رئيس وزراء سابق عُيّن في هذا المنصب في يوليو/تموز 2025.

كما أعلن زيلينسكي أمس الجمعة تعيين رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية كيريلو بودانوف مديرا لمكتب الرئاسة، وهو منصب مهم.

ويحل بودانوف محل أندريه يرماك أحد أقوى الرجال في أوكرانيا، قبل سقوطه وسط فضيحة فساد.